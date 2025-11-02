รวบแก๊งจีนหนีตายจากเค เค ปาร์คเข้าไทยเตรียมลงเรือที่ตราดไปเขมร พบมีคนไทยช่วย

ตราด - ตำรวจ สภ.ไม้รูด จ.ตราด บุกรวบแก๊งจีนซุกรีสอร์ทเชื่อหนีตายจากเค เค ปาร์ค ประเทศเมียนมาร์เข้าไทย เพื่อใช้เป็นทางผ่านลงเรือหนีไปเขมร พบมีเครือข่ายคนไทยให้การช่วย เตรียมขยายผลจับกุม
วันนี้ (2 พ.ย.) พ.ต.ท.พิชิต พื้นแสน สวญ.สภ.ไม้รูด ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจสายตรวจ สภ.ไม้รูด ตรวจสอบบุคคลต่างชาติต้องสงสัยภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หลังได้รับแจ้งจากผู้ดูแลรีสอร์ทว่ามีกลุ่มคนจีนเข้าพักอาศัยในห้องพักใหญ่ที่มี 2 ห้องนอน ซึ่งทั้งหมดเป็นชายและไม่มีพาสปอร์ต
เมื่อไปถึงพบชายชาวจีนทั้ง 9 ราย กำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในห้อง และไม่มีเอกสารแสดงตน แต่กลับมีโทรศัพท์มือถือมากถึง 48 เครื่อง จึงคุมตัวทั้งหมดและของกลางไปยังสภ.ไม้รูด เพื่อสอบปากคำและขยายผลจับกุม
โดยมีชาวจีนช่วยเป็นล่ามแปลภาษา เนื่องจากทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
จากการสอบถาม นายเสี่ยว เฉิน อายุ 26 ปี ทราบว่ามาจากเมืองยูนาน และถูกส่งตัวมาที่ จ. ตราด ซึ่งตนเองไม่รู้ว่าอยู่จุดใดเนื่องจากมีคนมารับ
และจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาที่ยึดมาได้พบว่ามีทั้งเเอพฯ สมัครงาน แอพฯรพนันออนไลน์ รวมทั้งแอพฯฟอกเงิน และแอพฯ อื่นๆที่น่าจะใช้เพื่อการหลอกลวง
นอกจากนี้บางเครื่องยังพบว่าข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพื่อทำลายหลักฐานบางประการ
เมื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราด ได้นำล่ามมาร่วมสอบปากคำเพิ่มจึงทราบว่าชาวจีนเหล่านี้ น่าจะหนีมาจากเค เค ปาร์ค ประเทศเมียนม่า หลังถูกกวาดล้างอย่างหนักจึงหลบหนีเข้าในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายคนไทยช่วยเหลือด้านการเดินทางเพื่อส่งต่อไปยังประเทศกัมพูชา แต่ถูกจับได้ก่อน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รีสอร์ทหาดบานชื่น ทราบว่าชาวจีนทั้งหมดมีคนไทยขับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพ และรถตู้ ทะเบียนกรุงเทพ พามาส่งและจองห้องพักเดินเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่1 พ.ย.ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากระหว่างที่คนกลุ่มนี้เข้าพักเป็นช่วงฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าเป็นคนจีน เนื่องจากคนไทยที่พามาส่งไม่ให้บัตรประชาชนไว้ เพียงแต่จ่ายค่าห้องพักและซื้ออาหารมาไว้ให้เท่านั้น
โดยการจับกุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราด ซึ่ง น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ส่งฝ่ายข่าวร่วมติดตาม เช่นเดียวกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และตำรวจสันติบาล รวมทั้งหน่วยงานข่าวต่างๆ
โดยมี พ.ต.อ.กิตติพรธร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผกก.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราด ส่งล่ามจีนช่วยเจ้าหน้าที่ ตม.และตำรวจ สภ.ไม้รูด สอบสวนและหากมีความคืบหน้าอย่างไรผู้จะรายงานให้ทราบต่อไป