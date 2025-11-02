จับต่อเนื่อง! 8 คนไทยทำงานแอดมินเพจ-ร้านอาหารในปอยเปต ลักลอบกลับเข้าไทยใกล้บ้านหนองจาน

สระแก้ว- ตชด.12 สนธิกำลังร่วมร้อย ฉก.ตชด. สกัดจับ 8 คนไทยลอบข้ามแดนจากเขมรเข้าไทยสารภาพไปทำงานแอดมิน-ร้านอาหารฝั่งปอยเปต จ้างผู้นำพาชาวเขมรพาเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติรายละ 500-3,000บาท แต่ไม่รอด
วันนี้ ( 2 พ.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา และเจ้าหน้าที่ ชค.ตชด.12 และร้อย ฉก.ตชด.4 ที่มี ร.ต.อ.บูรณ์ บูรณสุพรรณ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 8 นาย ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.โคกสูง ควบคุมตัวคนไทย 8 ราย เป็นชาย 4 รายและหญิง 4 ราย ขณะลักลอบเดินเท้าข้ามเแดนจากกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย บริเวณถนนศรีเพ็ญ ระหว่างจุดปฏิบัติการที่ 41–42 บ้านหนองจาน ม. 3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ปฎิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามแดนโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด
และได้นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนร้อย ตชด.126 ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้เข้าไปทำงานเป็นแอดมินเพจ และพนักงานร้านอาหารในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา
โดยได้ว่าจ้างนายหน้าชาวเขมรให้ช่วยพาลักลอบเดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติบริเวณชายแดนบ้านหนองจานกลับเข้าไทย โดยเสียค่าจ้างคนละ 500–3,000 บาท กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามกำหนดเวลา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง ดำเนินคดีตามกฎหมาย