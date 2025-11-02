xs
"แม่ทัพกุ้ง" เปิดงาน “วันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 4” รวมพลังรัฐ–เอกชน–เกษตรกร ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี ผนึกกำลังจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “วันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 4” อดีตแม่ทัพภาค 2 ให้เกียรติมาเป็นประธาน ภายใต้แนวคิด “กุ้งเพชร ปลอดสาร เลี้ยงผ่านต้นทุนต่ำ” มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่มาตรฐานสากลและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

วันนี้( 2 พ.ย.) พลโท บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และ นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ท่ามกลางความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจากหลายจังหวัด

รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลโท บุญสิน กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานสำคัญซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งระหว่างทุกภาคส่วน โดยเน้นถึงการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า

“ความมั่นคงของชาติ ไม่ได้เกิดจากอาวุธที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่เกิดจากความมั่นคงทางอาหารที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ‘กุ้งไทย’ คือพลังเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางอาหารของประเทศ”

ภายในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม โดย นายชยานันท์ อินทรัตน์ มอบให้ พลโท บุญสิน พาดกลาง ประธานในพิธี เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับกองทัพบก พร้อมมอบ “กุ้งต้มเพื่อทหารไทย” จำนวน 1,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 200,000 บาท แก่กองทัพบก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของชาติ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “กุ้งเพชร ปลอดสาร เลี้ยงผ่านต้นทุนต่ำ” การแลกเปลี่ยนความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ การแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกบูธจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการเพาะเลี้ยงกว่า 30 แห่ง รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

“วันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 4” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการผลิต การตลาด และหน่วยงานสนับสนุน โดยมุ่งผลักดันจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกุ้งคุณภาพของประเทศ และต้นแบบของการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน








