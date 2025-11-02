ฉะเชิงเทรา- ท้องฟ้าเปิดรับขบวนแห่ องค์หลวงพ่อโสธร ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประจำปี 2568 หลังมืดครึ้มมานานเกือบสัปดาห์ ขณะผู้คนรอชมบารมีและขบวนแห่สุดอลังการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน ด้านธนาคารกรุงไทย นำเหล่านางงามพร้อมการแสดงเข้ามาร่วม
วันนี้ (2 พ.ย.), ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดขบวนแห่ทางบก องค์หลวงพ่อโสธร ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี 2568 จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 135 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่รอชมเป็นจำนวนมากกว่าปีก่อนโดยมีขบวนดุริยางค์ของ โรงเรียนพุทธโสธร เป็นขบวนนำ
ส่วน ธนาคารกรุงไทย ได้นำเหล่านางงามที่ประกอบด้วย ปวีนา ซิงห์ (วีนา) มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ร่วมขบวนในชุด “เทวีศรีศรัทธา วายุภักษ์แห่งบางปะกง” ที่เปรียบดั่งเทวีแห่งความศรัทธา ความรุ่งเรือง ดั่งสายน้ำที่ไหลไม่สิ้นสุด รวมทั้งบรรดารองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ที่เข้าร่วมในขบวนด้วยชุดแต่งกายสีฟ้าขลิบทอง พร้อมขบวนนางรำที่งดงาม
และยังมีขบวนจากสถานศึกษาต่างๆ และขบวนการแสดงเข้าร่วมอีก 19 ขบวนที่ส่วนใหญ่แต่งกายในโทนสีขาวดำและเครื่องแบบนักเรียน- นักศึกษา ร่วมทั้งขบวนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ที่มีการแต่งกายด้วยชุดไทยสีทองเหลืองอร่วมระยิบตระการตาทั้งขบวน และมีสลับแถบผ้าสีบางส่วน
ขณะที่ประชาชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ได้พากันตั้งโต๊ะหมู่เครื่องบูชาเรียงรายรอรับขบวนองค์หลวงพ่อโสธร ตลอดสองข้างทางโดยชุดโต๊ะหมู่ที่น่าสนใจ คือ โต๊ะบูชาของ อบต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต ที่ได้มีตกแต่งบรรยากาศคล้ายกับตั้งเครื่องบูชาองค์หลวงพ่อโสธร บนสรวงสวรรค์ที่ได้มีการรังสรรก้อนเมฆจำลองมารองรับประดับที่หน้าฐานโต๊ะเครื่องบูชา และมีกลุ่มละอองสีขาวคล้ายละอองเมฆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ถือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 05.09 น.ที่ผ่านมา นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดพร้อมไข่ต้มจำนวน 111,999 ฟอง
และมื่อเวลา 06.29 น. จึงได้มีพิธีลั่นฆ้องชัยเปิดงานที่ในปีนี้ได้เริ่มปล่อยขบวนแห่ตั้งแต่เวลา 08.05 น. ก่อนเวลาที่กำหนดไว้คือเวลา 08.09 น.