กองทัพเรือ–ราชสกุลอาภากร จัดทอดกฐินสามัคคี “วัดหลวงปู่ศุข” ยอดรวมกว่า 5.4 ล้านบาท

ชัยนาท – กองทัพเรือร่วมกับราชสกุลอาภากรและจังหวัดชัยนาท จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ “วัดปากคลองมะขามเฒ่า” หรือ “วัดหลวงปู่ศุข” อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ยอดกฐินรวมกว่า 5.4 ล้านบาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันนี้ (1 พ.ย.) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมกับ นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และราชสกุลอาภากร นำโดย หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นเป็
ภายหลังพิธีถวายผ้ากฐิน ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้ กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดแห่งนี้เป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 28 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม และร่วมเทิดพระเกียรติ “กรมหลวงชุมพรฯ” องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากกองทัพเรือ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือและจังหวัดชัยนาท ขบวนแห่องค์กฐินจากหน้าวัดถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน
สำหรับ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดอู่ทอง” ก่อนที่ พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) จะเข้ามาบูรณะและตั้งชื่อใหม่ ปัจจุบันเป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงเคารพนับถือหลวงปู่ศุขเป็นพระอาจารย์ โดยภายในพระอุโบสถยังมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรฯ ที่ทรงวาดด้วยพระองค์เอง เป็นภาพพุทธประวัติและภาพเหมือนของหลวงปู่ศุข อันทรงคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง