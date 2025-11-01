นย.ตราด วางกำลังเผชิญหน้าทหารเขมรเตรียมยึดคืนพื้นที่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก รอแค่คำสั่งจาก ผบ.นย.

ตราด- ฉก.นย.ตราด ยังคงวางกำลังเผชิญหน้าทหารเขมรบริเวณพื้นที่บ้าน 3 หลังใน ต.ชำราก อ.เมืองตราด เตรียมยึดคืนหลังถูกรุกล้ำมานานถึง 40ปี รอแค่คำสั่งจาก ผบ.นย.พร้อมลุยปักธงชาติไทยในทันที
วันนี้ (1 พ.ย.) น.อ.ธรรมนูญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ว่าทหารเขมรยังคงไม่ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่บ้าน 3 หลังที่บุกรุกมานานตั้งแต่ปี 2529 หลังทางหน่วยฯได้เข้าเจรจาเพื่อขอให้ถอนกำลังออกจากเขตแดนของไทย และยังอ้างจะทำตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชา รวมทั้งจะต้องมีการชี้แนวเขตแดนให้แล้วเสร็จก่อน
ซึ่งล่าสุดตนเองได้รายงานต่อ พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.นย.และผบ.กปช.จต.ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังสถานการณ์ล่าสุดบริเวณบ้านหนองรี(บริเวณบ้าน 3 หลัง) ให้ทราบว่าทหารนาวิกโยธินฯตราด จะยังตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อรอสถานการณ์และรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร และเมื่อไร
ทั้งนี้ ทหารนาวิกโยธินทุกนาย พร้อมทั้งกำลังและอาวุธสนับสนุนและจะไม่ยอมให้ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้กำหนดหรือขีดเส้นให้ทำตาม รวมทั้งจะเดินหน้ากดดันและทำตามยุทธวิธีทางทหารทุกรูปแบบ เพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามข้อกำหนดของไทย เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูก
น.อ.ธรรมนูญ ยังเผยถึงการเปิดเส้นทางความมั่นคงมุ่งสู่พื้นที่บ้าน 3 หลังใน ต.ชำราก อ.เมืองตราด ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมาการทำถนนได้เชื่อมถึงพื้นที่บ้าน 3 หลังแล้ว และยืนยันว่าบ้านทหารเขมรทั้ง 3 หลังได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ทหารเขรยังไม่ยอมถอนกำลังออกไป
" ภารกิจต่อจากนี้ ทหารนาวิกโยธินตราด ก็จะยังคงปฎิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด และเมื่อพื้นที่โดยรอบปลอดภัยแล้วก็จะเข้ายึดพื้นที่ทันทีพร้อมปักธงชาติไทย แสดงถึงการทวงคืนอธิปไตยให้สมบูรณ์ หลังถูกรุกล้ำพื้นที่มานานถึง 40 ปี ทั้งนี้ข้อตกลงเรื่องการถอนกำลังทหารและอาวุธหลักออกจากพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ได้ลงนามร่วมกันไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้"
และที่ผ่านมาฝ่ายไทย ได้ทำการประท้วงเรื่องการบุกรุกพื้นที่มาโดยตลอด แต่ไม่เคยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา พร้อมขอให้ประชาชนชาวไทยและชาวตราด เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ในการปฎิบัติปกป้องและทวงคืนอธิปไตยไทย