ดอนหอยหลอดคึกคัก! “นกนางนวล” อพยพกลับถิ่น นักท่องเที่ยวแห่ชม คาดอีกไม่กี่วันเพิ่มนับพันตัว

สมุทรสงคราม – บรรยากาศท่องเที่ยวที่ “ดอนหอยหลอด” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังฝูงนกนางนวลอพยพหนีหนาวจากมองโกเลีย ทยอยบินมาอาศัยในพื้นที่แล้วกว่า 300–400 ตัว สร้างสีสันและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่แห่กันมาชมและถ่ายภาพอย่างคึกคัก
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง “ดอนหอยหลอด” ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบฝูงนกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ทยอยบินกลับมาอาศัยอยู่เหนือน่านน้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสงคราม หลังอพยพหนีอากาศหนาวจากเขตเอเชียกลาง โดยเฉพาะประเทศมองโกเลียและเติร์กเมนิสถาน
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า ปีนี้นกนางนวลเริ่มกลับมาเร็วกว่าปีก่อน และส่วนใหญ่เป็นฝูงเดิมที่คุ้นชินกับผู้คน ทำให้สามารถบินโฉบลงมากินอาหารจากมือนักท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิด โดยอาหารยอดนิยมที่นกชอบคือ “ไส้ไก่ทอด” และ “กากหมูเจียว” ซึ่งแม่ค้าท้องถิ่นเตรียมจำหน่ายไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ “ดอนหอยหลอด” กลายเป็นจุดพักของนกนางนวลจำนวนมาก ยกเว้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนกอพยพมาเพียงไม่ถึงหนึ่งพันตัว คาดว่าปีนี้หากอากาศเย็นลงต่อเนื่อง จำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยนกนางนวลจะพำนักอยู่ในพื้นที่จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ก่อนจะอพยพกลับถิ่นฐานเดิม
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการชมฝูงนกนางนวลสามารถเดินทางมาได้ทุกวัน โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่างเวลา 14.00 น. – พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะเห็นฝูงนกบินโฉบลงมากินอาหารเหนือผืนน้ำในแสงอาทิตย์ยามเย็นอย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศสุดประทับใจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีของสมุทรสงคราม