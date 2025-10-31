ปลาสลิดอัมพวาตายยกบ่อ คาดติดเชื้อแบคทีเรียจากอากาศปิด–น้ำเสื่อม เกษตรกรวอนรัฐเร่งช่วย

สมุทรสงคราม – ปลาสลิดในพื้นที่อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม ตายยกบ่อหลายราย หลังเกิดสภาพอากาศปิดและคุณภาพน้ำเสื่อม ส่งผลให้ปลาติดเชื้อแบคทีเรีย ขณะที่เกษตรกรวอนภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา หลังสูญเสียผลผลิตมูลค่าความเสียหายเกือบ 6 ล้านบาท
วันนี้(31 ต.ค.) ที่ผ่านมา นางสาวธิติทิพย์ ด้วงเงิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วย นายสามารถ ครึ้มสูง ประมงอำเภออัมพวา และ นางสาวมณัญญา เชื้อชายเลิศ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา หลังได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าปลาสลิดในหลายบ่อตายจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบว่า บ่อของ นายละม่อม ขุนนุช อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบนพื้นที่ 15 ไร่ มีปลาสลิดอายุราว 2 เดือน ลอยตายกว่า 40% ของปลาทั้งบ่อ เจ้าของต้องเร่งตักปลาที่ตายขึ้นมาฝังกลบและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
นางสาวธิติทิพย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าปลาสลิดตายเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดสภาพอากาศปิดและมีฝนตกหลายวัน แสงแดดส่องลงน้ำได้น้อย ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จากปกติที่ควรมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ปลาเครียด ภูมิต้านทานลดลง และติดเชื้อได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำในบ่อมีคุณภาพเสื่อม มีแก๊สแอมโมเนียสูงและแพลงก์ตอนหนาแน่น จากของเสียที่สะสมก้นบ่อ เมื่ออากาศปิดทำให้แก๊สพิษลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำ ซ้ำเติมให้ปลายิ่งอ่อนแอและตายมากขึ้น อีกทั้งยังพบปรสิต “เห็บระฆัง” เกาะตามตัวปลา ขณะที่บางบ่ออาจมีปัญหาเลือดชิดจากการใช้พ่อแม่พันธุ์รุ่นเดิมต่อเนื่องหลายรุ่น เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรรีบจับปลาที่เหลือเพื่อรักษาต้นทุน ส่วนปลาที่ตายให้นำไปฝังกลบและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อ รวมทั้งให้ระบายน้ำออกโดยไม่ปล่อยลงคลองสาธารณะโดยตรง พร้อมลอกเลนและตากบ่อให้แห้งก่อนเริ่มเลี้ยงใหม่
ด้าน นายละม่อม ขุนนุช กล่าวว่า ตนเลี้ยงปลาสลิดประมาณ 150,000 ตัว ปัจจุบันตายไปแล้วกว่า 40% หรือราว 60,000–70,000 ตัว คิดเป็นความเสียหายกว่า 400,000 บาท หากเลี้ยงจนถึงอายุ 8 เดือน จะจับขายได้ประมาณ 52 ตัน ราคากิโลกรัมละ 90 บาท จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างน้อยในส่วนของค่าลูกพันธุ์ปลา เพื่อให้สามารถฟื้นฟูอาชีพต่อไปได้
สำหรับพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ถือเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิดสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกรกว่า 50 ราย รวมกว่า 100 บ่อ ขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้ว 17 ราย รวมพื้นที่กว่า 160 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 6 ล้านบาท เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุปลาสลิดตายยกบ่อในครั้งนี้