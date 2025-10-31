ศูนย์ข่าวศรีราชา- เกิดอุบัติเหตุรถบัสมหาลัยชื่อดัง จ.ชลบุรี พุ่งชนท้ายกันขณะจอดจ่ายเงินบริเวณด่านเก็บเงินบางพระ ถนนมอเตอร์เวย์ ทำบาดเจ็บ 41ราย เสียชีวิต 1 ราย ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ ( 31 ต.ค.) ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด่านเก็บเงินบางพระ ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบัสชนท้ายกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
เมื่อไปถึงพบรถบัสมหาวิทยาลัยบูรพา 2 คันชนท้ายกัน โดยรถบัสคันที่ถูกชนท้ายหมายเลขทะเบียน 40 - 0698 ชลบุรี มีผู้โดยสารเป็นนักศึกษาจำนวน 35 ราย ส่วนคันที่พุ่งชนท้ายหมายเลบทะเบียน 40-0497 ซึ่งมีนักศึกษาอีก 35 ราย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 41 ราย เป็นนักศึกษาหญิง 36 ราย และนักศึกษาชาย 5 ราย สภาพไดเรับบาดเจ็บตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรี
จากการตรวจสอบบริเวณหน้ารถบัสคันที่พุ่งชนรถคันหน้า พบนายสุชาติกองม่วง อายุ55ปี ซึ่งเป็นคนขับสภาพถูกคอนโซลและพวงมาลัยรถอัดลำตัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกจากรถเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ นายสุชาติ ทนผิดบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วน นายสนธยา พุธภูมิ คนขับรถบัสที่ถูกชนท้ายบอกว่า ตนเองได้ขับรถนำนักศึกษาไปดูงานในพื้นที่ จ.ระยอง โดยรถบัสนักศึกษาทั้ง 2 สองคัน กำลังจะนำนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยบูรพา แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนกำลังจ่ายเงินที่ด่านเก็บเงิน แต่รถบัสคันหลังแจ้งว่าเบรคแข็งและเบรคไม่อยู่จึงพุ่งเข้าชนท้ายอย่างจัง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม และจะสอบสวนคนขับรถบัสอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามกฎหมาย