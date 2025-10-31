ทลายรังชาวจีนใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เช่าบ้านหรูเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งไอซ์-ยาเค บุหรี่ไฟฟ้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา สนธิกำลังหลายหน่วยบุกคนรังชาวจีนในหมู่บ้านหรูริมถนนสายห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้เบาะแสเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งยาเค ไอซ์ และบุหรี่ไฟฟ้า พบแท่นผลิต-สารตั้งต้นและยาเสพติดจำนวนมาก เร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่
เมื่อเวลา13.30 น. วันนี้ ( 31 ต.ค. ) ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.หนองปรือ , สภ.ห้วยใหญ่ , ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง รวมกว่า 40 นาย เข้าปิดล้อมบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้นซึ่งสร้างติดกันภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนสายห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังขยายผลการกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับในข้อหาผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พ็อตเค ที่ถูกจับเมื่อ 2 วันก่อนจนทราบว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเขตพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ และตัวการใหญ่กำลังเก็บข้าวของหลบหนีออกนอกประเทศไทย
จากการตรวจค้นบ้านหลังแรก พบชายชาวจีน 2 คน และหญิงชาวเวียดนาม 1 คนพบยาเคอยู่ในจานกินข้าว , กระปุกใส , และ ถุงพลาสติกใส รวมทั้งอุปกรณ์และเศษยาเคที่วางอยู่ที่โต๊ะรับแขกจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบยาไอซ์แบบเกรดใส น้ำหนักรวมกว่า 5 ขีด ( 500 กรัม ) พร้อมอุปกรณ์การเสพ วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบ้าน รวมทั้งยังพบบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พ็อตยาเค 2 อัน จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
โดย นายไคหยู่ หลิน อายุ 38 ปี ( Mr. Kai yu Lin ) ชาวจีนที่อยู่ในบ้านยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมดและอ้างว่าซื้อมาเสพเอง โดยมีสาวเอ็นนเตอร์เทน (เด็กเอ็นฯ) ในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นคนซื้อให้ และยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้นำไปขายให้ใคร ส่วนเพื่อนที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นชายชาวจีนอีก 1 คนคือ Mr. Chan Hsun-Shing อายุ 40 ปี และหญิงชาวเวียดนาม 1 คน ( Mrs. Nguyen Thi Truc Ly อายุ 32 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ตำรวจค้นเจอภายในบ้าน
ส่วนการตรวจค้นบ้านหลังที่ 2 พบชายชาวจีนเชื้อสายมาเลเซีย ทราบชื่อคือ นายซวงฉี่ เจียน อายุ 46 ปี ที่เมื่อเห็นตำรวจได้วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำชั้น 2 และพยายามเทสารเคมีจากโหลขวดแก้วสีน้ำตาล จำนวน 2 ขวดลงในชักโครก ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวพร้อมทั้งตรวจค้นภายในบ้านพบอุปกรณ์คล้ายกับเป็นอุปกรณ์ผลิตสารเคมี ยี่ห้อภาษาจีน ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมและยังไม่เคยผ่านการใช้งาน
ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดคล้ายเป็นอุปกรณ์ผลิตยาเค แบบผสมสารเคมีเอง และยังสารเคมีประเภทอโซเดียม , เมทานอลและอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด รวมถึงซองซิบและพลาสติกใสจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
นายซวงฉี่ เจียน ให้การอ้างว่าตนเองทำหน้าที่เฝ้าบ้านหลังดังกล่าวให้กับนายจ้างชาวไต้หวันได้ประมาณ 1 ปีแล้ว โดยนายจ้าง กำลังเปิดบริษัทเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีประเภทใดเนื่องจากนายจ้างจะเดินทาง ไปๆมาๆ และทุกครั้ง จะนำสารเคมีมาด้วย
พร้อมทั้งยอมรับว่ามีการเทสารเคมีลงไปในชักโครก เป็นการทำตามคำสั่งนายจ้างที่บอกว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจและเห็นสถานการณ์ไม่ดี ให้รีบทำลายสารเคมีลงในชักโครกทันที
สำหรับการตรวจค้นบ้านชาวจีนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจโท ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่ได้สั่งให้ชุดสืบสวนของแต่ละโรงพักในเขต อ.บางละมุง วาดล้างจับกุมกลุ่มคนจีนที่มีการกระทำผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด อย่างไรก็ตามจะได้ทำการสืบสวนขยายผล ถึงตัวการใหญ่ต่อไป ….