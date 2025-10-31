ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภูธรภาค 2 คืนเงินสด 450,000 บาท ให้ผู้เสียหายคดีคอลเซ็นเตอร์ หลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมกลุ่มบัญชีม้าจนสามารถจับกุมผู้ต้องได้ 3 ราย สืบเส้นเงินพบมีการหลอกลวงลักษณะข่มขู่ให้โอนเงิน เตือนประชาชนความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย แจ้งขอความช่วยเหลืออได้ที่ 191 หรือ สภ.ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ ( 31 ต.ค.) พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการ สภ. พัทยา ได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงาน "MONEY Cash Back"คืนเงินสดจำนวน 450,000 บาท ให้กับ นายกคนนท์ อายุ 18 ปี ผู้เสียหายในคดีคอลเซ็นเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เผยว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลจากเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2568 ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับการประสานจากศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ผบ.ศกค.) รวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ว่ามีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการถอนเงินสดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เข้ามาทำรายการถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพัทยาใต้
หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา จึงเฝ้าติดตาม และสืบสวนหาข่าวกระทั่งพบ นางพิโลวรรณ พร้อมกับพวกรวม
3 คน ประกอบไปด้วย น.ส.พิไลวรรณ หรือใหม่ ทองนิล อายุ 37 ปี ,น.ส.วราภรณ์ หรืออุ้ม คำสุข อายุ 32 ปี และ นายวันชนะ หรือมีน สอนนุ้ย อายุ 20 ปี จึงเข้าทำการควมคุมตัวและตรวจยึดของกลางเป็น สมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 บัญชี ,โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ,เงินสดจำนวน450,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
และจากการสืบสวนรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน
พบว่าเงินสดจำนวน 450,000 บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงลักษณะคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ข่มขู่ให้โอนเงิน
จึง ประสานไปยัง สภ.เมืองนครสวรรค์ (ภูมิลำเนาผู้เสียหาย) เพื่อทำการนัดหมายมอบเงินคืน
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ว่า ตำรวจภูธรภาค 2 ยังคงเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทยีทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมันและความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหากประชาชนมีความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความและขอความช่วยเหลือมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191หรือ สถานีตำรวจในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง