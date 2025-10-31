ตร.บุกรวบเครือข่ายเว็บพนัน “Lavabet555” คาบ้านพักหัวหิน–ปราณบุรี ยึดของกลางอื้อ เงินหมุนเวียนกว่า 367 ล้านบาท

ประจวบฯ – ตำรวจภาค 7 บุกจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง “Lavabet555” รวบผู้ต้องหาระดับแอดมิน–หัวระบบ 3 ราย ยึดคอมฯ มือถือ สมุดบัญชี และบัตรเอทีเอ็มอื้อ ตรวจพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 367 ล้านบาท ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเส้นทางฟอกเงิน
วันนี้( 31 ต.ค.) ที่ สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (รอง ผบช.ภ.7) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “Lavabet555” พร้อมผู้ต้องหา 3 ราย โดยมี พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ครรชิต โขวัฒนชัย ผกก.สืบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน, พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฎ์ชนะชัย ผกก.สภ.ปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง
พล.ต.ต.ชมชวิณ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และการกำกับของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. รวมทั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ที่เร่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น
ตำรวจภูธรภาค 7 นำโดย พล.ต.ท.พิสิฐ ต้นประเสริฐ ผบช.ภ.7 จึงมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบสวนขยายผลจนพบว่าเว็บไซต์https://lavabet555.electrikora.com/ เปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์และมีการโฆษณาชักชวนอย่างแพร่หลาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ลีลานุช รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังตำรวจพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดหัวหิน เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน ต.ทับใต้ อ.หัวหิน พบผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายศุภชัย อายุ 25 ปี น.ส.เขมณา อายุ 24 ปี
ทั้งคู่รับสารภาพว่าเป็นแอดมินของเว็บไซต์ Lavabet555 เจ้าหน้าที่ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม
จากการขยายผล พบผู้ร่วมขบวนการอีก 1 รายคือ นายจิระพงค์ อายุ 26 ปี ทำหน้าที่เป็น “หัวบ้าน” หรือผู้จัดการระบบของเว็บ จึงเข้าตรวจค้นบ้านพักใน ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี ยึดคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โทรศัพท์ 5 เครื่อง สมุดบัญชี 3 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ
ผลการตรวจสอบระบบพบว่า เว็บไซต์ Lavabet555 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 367,417,468.50 บาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน, อั้งยี่ และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย
ตำรวจยืนยันจะเดินหน้าขยายผลเชิงลึกถึงเครือข่ายเบื้องหลังทั้งหมด พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป