ทต.ชนบทจัดติวเข้ม! อสม.-ผู้นำชุมชน “การสื่อสารสุขภาวะชุมชนด้วยกลไกชุมชน”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เทศบาลตำบลชนบทจัดอบรมเข้มการจัดการสื่อสารสุขภาวะชุมชนด้วยกลไกชุมชน หวังให้ผู้นำชุมชน ทั้ง อสม. ผู้นำชุมชน รู้และเข้าใจวิธีการสื่อสารกับชาวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนงานบริหารท้องถิ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(31 ต.ค.) ที่ห้องประชุมจี้เพชร ชั้น 2 เทศบาลตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนบท เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการสื่อสารสุขภาวะชุมชนด้วยกลไกชุมชน” เป็นการเตรียมความพร้อมและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำสื่อ โดยผู้นำชุมชนทัองถิ่นที่ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามประเด็นของพื้นที่ ตามที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลชนบท ได้ทำข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงานกับสมาคมมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข
โดยมีนายอิทธิพล มาชื่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพผู้นำสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ทันระยะเวลาตามข้อตกลงสิ้นสุดสัญญา 30 พฤศจิกายน 2568
ในการนี้มีนายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี นายอภิวัฒน์ ฤทธิลี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นบทบาทของสื่อ มีนางรัชนี วรุณศรี ที่ปรึกษานายกฯ นายพนัส โพธิ์จันทร์ นายอภิวัฒน์ ฤทธิลี นางบัวรินทร์ สัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน นายอยุธย์ กุมภิโร ปลัดเทศบาลตำบลชนบท ประธานชุมชน ประธาน อสม.กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม คณะผู้บริหาร สมาชิกหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเสวนา
นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนบท กล่าวถึงการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารให้กับกลุ่มตัวแทนชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ประธานชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักของการสื่อสารกับประชาชนหรือชาวชุมชนท้องถิ่น ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เพราะบริบทของการทำงานของเทศบาลตำบลชนบทปัจจุบัน ก็มีการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การสื่อสารกับชาวชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
“วันนี้จึงเป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อ การผลิตสื่อเบื้องต้นง่ายๆรวมถึงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ระหว่างพี่น้องประชาชนในชุมชน หากการสื่อสารมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานของฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลชนบทเกิดผลสัมฤทธิมากขึ้น ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชน”นายชัชวาลกล่าวย้ำ
นางเนาวรัตน์ หมั่นดี ประธาน อสม.ตำบลชนบท กล่าวว่าอย่างน้อย คือเราเล่นโซเชียลทุกวัน เราก็จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การที่เรา โพสต์ลงเฟซบุ๊กบ่อยๆ นั่นคือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน อสม. หรือว่างานที่เกี่ยวกับงานสาธารณะเป็นการสื่อสารกับคนในชุมชนด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญต้องรู้ว่าโพสต์ข้อมูลอย่างไรไม่ให้เข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์