“หนูนา”ร่วมระดมทุนบริจาค 50 ล้าน จนวางศิลาฤกษ์เริ่มสร้างแล้ว! โรงพยาบาลช้างแห่งแรกของเชียงใหม่

เชียงใหม่ – “หนูนา แม่พระช้างไทย” ทุ่มบริจาครายใหญ่.. “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง” เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์-เดินหน้าก่อสร้าง “โรงพยาบาลช้าง” แห่งแรกของเชียงใหม่ หลังคณะสัตวศาสตร์ มช.ต้องใช้รถกระบะออกคลินิกเคลื่อนที่ดูแลช้างผลักดันมานาน เชื่อมั่นสร้างเสร็จสามารถรักษาช้างป่วยระดับวิกฤตได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 6 เชือก
วันนี้(31 ต.ค.)นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา แม่พระช้างไทยผู้บริจาคเพื่อก่อสร้างรายใหญ่กว่า 50 ล้านบาท และ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฺฒโน ( พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง ) ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ริมถนนทางหลวงชนบท ชม.3052 (แยกถนนเชียงใหม่-ฝาง ทางหลวงหมายเลข 107 หลักกิโลเมตรที่ 42 ด้านซ้ายมือ) ซึ่งมีตัวแทนปางช้างต่างๆ มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
เนื่องจากประเทศไทยมีความผูกพันกับช้างเลี้ยงมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ มีจำนวนช้างเลี้ยงคิดเป็นหนึ่งในสามของประชากรช้างเลี้ยงทั้งหมดของประเทศ และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศถึง 418 เชือก
และด้วยช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ผลักดันจัดตั้ง "ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า" ขึ้น เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพช้างในรูปแบบคลินิกเคลื่อนที่ด้วยรถกระบะ 2 คัน ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอก ควบคู่ไปกับการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับช้างและสัตว์ป่า เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพช้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีการออกให้บริการดูแลสุขภาพช้างและรักษาช้างป่วยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 เคสต่อเดือน ซึ่งทีมสัตวแพทย์ยังคงประสบปัญหาในการรักษาช้างป่วยในพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดในด้านสถานที่ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ อีกทั้งสถานที่เลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถรองรับช้างป่วยได้ และการขนย้ายช้างป่วยเป็นระยะทางไกลนั้นมีความยากลำบาก
ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการดูแลสุขภาพช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงมีแผนที่จะจัดตั้ง “โรงพยาบาลช้าง ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า" แห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลช้าง ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า แห่งใหม่นี้ ประกอบไปด้วย อาคารโรงพยาบาลช้าง อาคารสำนักงาน อาคารพักฟื้นช้างป่วย อาคารโรงเก็บอาหารและบ้านพักควาญช้าง ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน จะสามารถรองรับช้างป่วยที่มีอาการหนักหรืออยู่ในขั้นวิกฤตไว้รักษาได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 6 เชือก พร้อมสามารถจัดการอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้นสำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายบพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ และผู้บริหารปางช้างแม่แตง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆ ที่ในที่สุดความฝันของชาวช้าง อ.แม่แตง รวมทั้งปางช้างในพื้นที่ อ.แม่วาง ตลอดจนปางช้างต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จะได้มีโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่เกิดขึ้นที่แม่แตง ซึ่งทราบว่ามีโครงการไว้หลายปีแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง กระทั่งคุณหนูนา-กัญจนา ศิลปอาชา ระดมพลังสนับสนุนค่าก่อสร้างมา จนทำให้ได้เกิดมีโรงพยาบาลช้างแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ในวันนี้