"วีระ" พร้อมมวลชนนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ 64ไร่บ้านหนองจาน เตรียมรื้อถอนบ้านเขมร

สระแก้ว -"วีระ" นำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนบ้านชาวเขมรในพื้นที่ 64 ไร่ บ้านหนองจาน ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนและชาวบ้านในพื้นที่ ขณะนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุทัยธานี ขีดเส้นให้กัมพูชาออกจากพื้นที่ภายในวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (31 ต.ค.) นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้นำมวลชนพร้อมกลุ่มอดีตทหารเพื่อทวงคืนอธิปไตย นำรถแม็คโคร 1 คัน และรถไถอีก 4 คัน เดินทางเข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 64 ไร่ ภายในศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า โดยมีเป้าหมายเพื่อขับไล่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อรอกำหนดเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ในเวลา 13.00 น. ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้จัดเตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน 1 กองร้อย เข้าประจำพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบและป้องกันเหตุไม่คาดฝัน
โดย นายวีระ ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าหากเจ้าหน้าที่จะจับกุมตนเอง ก็พร้อมจะให้จับ แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ให้หมดก่อน.
ขณะที่ พันตรี ณัฐพล ทรัพย์ทอง นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุทัยธานี ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เผยว่า ตนเองในฐานะอดีตทหาร ขอร่วมทวงคืนอธิปไตยของไทย พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้
และยังกล่าวว่า“ตนเองเป็นนักรบ แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงอยู่เฉยๆ ไม่ทวงคืนอธิปไตยกลับมาให้ได้ก่อน และยืนยันว่าการผลักดันชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง
จึงอยากให้คนไทยร่วมกันรักษาดินแดนไว้เพื่ออนาคตรุ่นลูกรุ่นหลาน และขอให้กัมพูชานึกถึงบุญคุณของประเทศไทย
