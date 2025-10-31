ชื่นชม! สองพลเมืองดีเก็บเงินหมื่น ส่งคืนเจ้าของที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี

อุดรธานี-เรื่องราวน่าประทับใจเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี เมื่อผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ร่วมกันทำความดี เก็บกระเป๋าสตางค์ภายในมีเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาท ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อตามหาเจ้าของตัวจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีได้นำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลใบหนึ่งไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อให้ช่วยติดตามหาเจ้าของ หลังตรวจสอบภายในพบธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวมเป็นเงินประมาณ 13,000 บาท แต่ไม่พบเอกสารระบุตัวตน คาดว่าเป็นของผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางมาถึงและกำลังรอญาติมารับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามบินเปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16.30 น. ของวันเดียวกัน โดยมีพลเมืองดี ซึ่งคาดว่าเป็นผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางมาถึง พบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บริเวณพื้นที่รอรับผู้โดยสาร จึงนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำสนามบิน เพื่อดำเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
“ทราบว่าก่อนหน้านั้นมีผู้โดยสารรายหนึ่งนั่งรอรถอยู่บริเวณดังกล่าว แต่เมื่อเดินไปขึ้นรถได้ไม่นาน พลเมืองดีอีกคนเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ จึงเก็บมาส่งให้ รปภ. ซึ่งได้ประสานต่อมายังเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อช่วยตามหาเจ้าของ” เจ้าหน้าที่สนามบินกล่าว
ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศตามสายภายในอาคารผู้โดยสารหลายครั้ง แต่จนถึงเวลาปิดทำการยังไม่มีผู้ใดมาติดต่อรับคืน จึงนำกระเป๋าเงินและเงินสดทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินการประกาศตามหาเจ้าของอย่างเป็นทางการ
สำหรับผู้ที่ทำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลสูญหาย หรือทราบเบาะแสเจ้าของ สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี