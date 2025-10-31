เทศบาลฯเชียงใหมปรับปรุงแล้ว! ติดตั้งใหม่โคมยี่เป็ง"ปิ้นจะหลิ้น"ให้ถูกต้องพร้อมเติมหางฉลุลายสวยงาม

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ แก้ไขแล้ว โคมยี่เป็ง “ปิ้นจะหลิ้น” ที่ถูกวิจารณ์หนัก สั่ง จนท.ติดตั้งใหม่ กลับหัวขึ้นพร้อมติดเพิ่มหางโคมฉลุลวดลายจนสวยงามและถูกต้องตามรูปแบบ อย่างไรก็ตามในส่วนของดอกไม้พ่นสีดำและถูกรื้อถอนออกไป ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และท้วงติงอย่างหนักเกี่ยวกับการประดับตกแต่งเมืองเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2568 ของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น ที่พบว่ามีการติดตั้งโคมยี่เป็งกลับหัวกลับหาง หรือ ที่ภาษาเหนือเรียกว่า “ปิ้นจะหลิ้น” ทั่วทั้งเมือง ซึ่งทางกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า การติดตั้งโคมยี่เป็งกลับหัวกลับหางแบบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง และแนะนำให้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลำพูน ที่มีการจัดงานแขวนโคมยี่เป็งเป็นประจำทุกปีและทำได้อย่างสวยงามถูกต้อง จนดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลายคนมองว่าการติดตั้งที่ผิดรูปแบบดังกล่าวนั้น อาจจะกาลกิณี หรือที่ ภาษาเหนือเรียกว่า “ขึดบ้านขึดเมือง”
ความคืบหน้าล่าสุด พบว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการกลับหัวโคมยี่เป็งขึ้น พร้อมติดหางสีขาวฉลุลวดลาย แล้วติดตั้งให้ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งบริเวณประตูท่าแพ และประตูช้างเผือก รวมทั้งจุดต่างๆ จนแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามพบว่าในส่วนของดอกไม้ประดับไฟตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกพ่นสีดำจนกลายเป็นกระแสดรามา และมีการรื้อถอนออกไป รวมทั้งการพ่นสีขาวทับแถบขาวแดงของเกาะกลางถนนนั้น เบื้องต้นยังไม่พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ