ใช้สิทธิคนละครึ่งวันที่3คึกคักต่อเนื่อง ร้านค้าบอกขายดีเพิ่มขึ้น30%

อุดรธานี –บรรยากาศการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”ที่อุดรธานีวันที่ 3 คึกคัก ร้านค้าดีใจได้ขายของเพิ่มขึ้น บางร้านบอกวานนี้ยอดขายพุ่งกว่า 30% ขณะที่ผู้ใช้สิทธิยอมรับช่วยให้ตัดสินใจซื้อของกินของใช้ง่ายมากขึ้นเพราะรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง
วันนี้ (31 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายหลังโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ใช้สิทธิได้เป็นวันที่ 3 พบว่าประชาชนยังคงออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในตลาดสดและย่านการค้าสำคัญของตัวเมือง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของกินเล่นหลายแห่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
คุณลุงเปี๊ยก หรือ “เปี๊ยกราชบุรี” อายุ 75 ปี หนึ่งในผู้ใช้สิทธิ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการคนละครึ่งช่วยให้ตัดสินใจจับจ่ายได้ง่ายขึ้น “แต่ก่อนมาซื้อของในตลาดจะคิดอยู่นานว่าจะกินอะไรดีที่ไม่แพงนัก พอมีโครงการนี้ เห็นร้านที่ร่วมโครงการก็รู้สึกดี เพราะจ่ายแค่ครึ่งเดียว ไม่ต้องคิดมาก วันนี้ได้ซื้อไก่ ข้าวเหนียว ขนม และกาแฟ รวมแล้วหมดไป 130 บาท กินได้ทั้งวันจนถึงมื้อเย็น”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ คุณลุงเปี๊ยกตอบด้วยสีหน้ายิ้มแต่แฝงความเบื่อหน่ายว่า “ไม่ฝากถึงนายกคนนี้แล้วกัน พูดไปก็เท่านั้น ขอฝากถึงนายกท่านต่อไปดีกว่า อยากให้รีบต่อเฟสใหม่เลย โครงการดีแบบนี้ช่วยประชาชนได้จริง”
ด้านเจ้าของร้านกาแฟในตัวเมืองอุดร เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดโครงการคนละครึ่งมาจนถึงวันนี้ (วันที่ 3) ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีลูกค้าแวะมาซื้อกาแฟแน่นทั้งสองสาขา “เห็นได้ชัดเลยว่าคนออกมาใช้สิทธิกันเยอะขึ้นจริง ๆ โครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้มาก