เกษตรหนองบัวลำภูร่วม รง.น้ำตาลเอราวัณแก้ปัญหาเผาใบอ้อย เดินหน้าสนับสนุนตัดอ้อยสดลดฝุ่นควัน PM 2.5

หนองบัวลำภู-สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมหารือโรงงานน้ำตาลเอราวัณ วางแนวทางลดการเผาเศษใบอ้อย สนับสนุนรถตัดอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตรครบชุด เพื่อให้เกษตรกรตัดอ้อยสดแทนการเผา เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันฝุ่นจิ๋วPM 2.5 และเพิ่มมูลค่าผลผลิตอ้อย
วันนี้(30ต.ค.) นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายนฤพนธ์ หินคล้าย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายภาสกรณ์ น้อยเมือง เกษตรอำเภอนากลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง ร่วมหารือกับผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาเศษใบอ้อยในพื้นที่
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จากการหารือดังกล่าว โรงงานน้ำตาลเอราวัณได้แจ้งว่า ในฤดูกาลผลิตอ้อยปี 2568/69 โรงงานได้จัดสรร รถตัดอ้อยจำนวน 13 คัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 52,000 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรใช้บริการตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน โดยไม่ต้องเผาใบอ้อยก่อนตัด นอกจากนี้ โรงงานยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยจัดการเศษใบอ้อย ได้แก่รถมอเตอร์ไซค์สางใบอ้อย จำนวน 60 คัน ให้เกษตรกรยืมใช้งานฟรี คันละสางได้ราว 8–10 ไร่ต่อวัน คาดว่าสามารถจัดการเศษใบอ้อยได้รวมกว่า 108,000 ไร่ตลอดฤดูกาล
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะร่วมคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เครื่องตัดอ้อยแบบวางกอง 10 เครื่อง ผลิตงานได้ประมาณ 15–20 ไร่ต่อวัน พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรยืมใช้งานและรับมอบฟรี เครื่องสับอ้อย 10 เครื่อง มีกำลังการผลิต 200–300 ตันต่อวัน ติดตั้งตามจุดรับซื้ออ้อยของโรงงาน เพื่อรับซื้ออ้อยสดทั้งลำและใบในราคาตามประกาศของรัฐ โดยไม่หักค่าเศษใบอ้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งและจะเปิดใช้งานในฤดูกาลหีบอ้อยปี 2568/69
เศษใบอ้อยที่ผ่านการจัดการแยกจากลำอ้อย โรงงานจะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลต่อไป ช่วยเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตและลดการเผาในพื้นที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูจะร่วมกับโรงงานน้ำตาลเอราวัณในการประสานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้การตัดอ้อยสดแทนการเผาเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกร สิ่งแวดล้อม และชุมชนในระยะยาว.