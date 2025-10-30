ทหารพราน กกล.บูรพา สกัดจับ 7 ชาวจีนลอบใช้ไทยเป็นทางผ่านหวังไปทำงานกัมพูชา

สระแก้ว- ทหารพราน กองกำลังบูรพา สกัดจับ 7 ชาวจีนลอบใช้ไทยเป็นทางผ่านหวังเข้าไปทำงานในกัมพูชา สารภาพถูกชักชวนโดยเพื่อนชาติเดียวกัน พบทั้งกลุ่มมีพาสปอร์ตและลอบเข้าไทยทางลาวและเวียดนาม
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา ฉก.อรัญประเทศ โดยร้อย.ทพ.1206 ได้สนธิกำลังร่วม ฉก. ร.2 พัน 1 ปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณเส้นทางการเกษตร (ไร่อ้อย) บ้านใหม่ปากฮ่อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติจีน ได้ 7 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 1 คน
จากการสอบถามทราบว่าชาวจีนทั้งหมดกำลังจะเดินทางไปทำงานในประเทศกัมพูชา โดยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 2 รูปแบบคือ กลุ่มที่มีหนังสือเดินทางจำนวน 4 คน ซึ่งได้เดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์ เข้ามาในประเทศไทยช่วงกลางปี 2567
ส่วนกลุ่มที่ไม่มีหนังสือเดินทางมีจำนวน 3 คน โดยได้เดินทางผ่าน ประเทศเวียดนามและลาว ลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ
ชาวจีนทั้งสองกลุ่มอ้างว่า ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวจีนด้วยกันให้ไปทำงานในกัมพูชา โดยจะมีชายชาวไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับจากที่พักในพื้นที่ตอนในของไทย เพื่อพามาส่งใน จ.สระแก้ว และรอข้ามแดนโดยมีชาวกัมพูชารอรับ ซึ่งทั้งหมดระบุว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดน กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนจับกุม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวจีนทั้งหมด ส่ง สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่ในข้อหาลักลอบเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมาย