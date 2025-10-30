xs
ชาวฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี จ.ราชบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ที่ทรงให้ราษฎรมีอาชีพมั่นคงใกล้บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี – สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรห่างไกล มีงานทำใกล้บ้านและได้อยู่กับครอบครัวอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน พร้อมจ้างแรงงานในพื้นที่ให้มีอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่มั่นคง

ปัจจุบัน ฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 300 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ 30 ไร่ เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ครอบคลุมกิจกรรมการประมง ปลูกข้าว พืชผัก และปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว

นอกจากนี้ ฟาร์มยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำหน่ายผลิตผลทั้งในพื้นที่และตลาดกลางในจังหวัดราชบุรี รวมถึงจำหน่ายตรงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการกว่า 50 คน

นางสาวทิพย์วรรณ คังพุ ลูกจ้างโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ กล่าวว่า “ที่นี่เราปลูกผักปลอดสาร เพาะเห็ด เลี้ยงหมูหลุม และไก่ไข่อารมณ์ดี ได้ค่าแรงนำไปใช้ในครัวเรือน แถมยังนำผักกลับไปปลูกกินเองที่บ้าน ต้องขอขอบพระคุณพระองค์ท่าน ที่ทำให้มีที่ทำมาหากินและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน”

ขณะที่ นางสาวอมิตดา สังอ่อนดี กล่าวว่า“ดิฉันรับผิดชอบงานแปรรูปผลผลิต เช่น กล้วยทอด เห็ดสมุนไพร น้ำสมุนไพร น้ำใบเตย น้ำกระเจี๊ยบ เดิมอยู่บ้านไม่มีงานทำ แต่เมื่อมีโครงการนี้ก็มีงาน มีรายได้ และได้เรียนรู้ทักษะอาชีพใหม่ ๆ ต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ทรงเมตตา”

ส่วน นางสาวลัดดาวัล ทุ๊บะ ลูกจ้างในโครงการอีกคน กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า “การได้ทำงานในโครงการนี้ทำให้มีความรู้หลายด้าน นำไปปลูกผักไว้กินเองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน รู้สึกดีใจที่ได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องไปไกลบ้าน พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทำให้พวกเรามีอาชีพ มีรายได้ และสามารถส่งต่อความรู้ให้ลูกหลานได้ต่อยอดต่อไป”










