ชาวบ้านหนองจานไม่ทน ปลุกมวลชนร่วม “วีระ” ทวงคืนพื้นที่จากเขมร 31 ต.ค.นี้ จี้ “อนุทิน” ลงดูปัญหาจริง

สระแก้ว - ชาวบ้านหนองจาน ปลุกมวลชนร่วม “วีระ สมความคิด” ทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจาน - หนองหญ้าแก้ว จากเขมรจี้ “อนุทิน” ลงพื้นที่ดูปัญหาจริง ไม่ใช่นั่งในห้องแอร์เซ็นสัญญาสันติภาพทั้งที่สถานการณ์ไม่สงบจริง ซัดเตะถ่วงการแก้ไขปัญหาลุกล้ำอธิปไตยไทย ยันเอาเขมรออกจากพื้นที่ไม่ได้ไม่กลับ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 30 ต.ค.) นายวีระ สมความคิด ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับชาวบ้านว่าหากในวันที่ 31 ต.ค.2568 การแก้ไขปัญหารุกล้ำอธิปไตยไทยบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน - หนองหญ้าแก้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทหารยังไม่เดินหน้าทำสิ่งใด ก็จะขอเป็นแกนนำในการทวงคืนผืนแผ่นดินไทยกลับคืน โดยมีกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายวีระ เผยว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ตนเองเข้าพื้นที่ชายแดน เพราะที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เคยแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา จนทำให้พื้นที่ 64 ไร่บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน และ 25 ไร่บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว ถูกเขมรยึดไปเป็นของตนเอง และในเวลา 13.00 น.พรุ่งนี้ตนเองจะนำชาวบ้านร่วมกันทวงคืน และหากจะทำอะไรคนไทย รัฐบาล ต้องเอาเขมรออกจากพื้นที่ของให้ได้ก่อน
" หากทำได้ผมยินดีที่จะกลับออกจากพื้นที่ ขอยืนยันว่าปัญหาที่ดินบ้านหนองจาน เกิดจากการปล่อยปะละเลยของหน่วยงานรัฐมานาน ทำให้เจ้าของพื้นที่จริงไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ " นายวีระ กล่าว
เช่นเดียวกับตัวแทนชาวบ้านหนองจาน ที่บอกว่าตนเองมีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้จะไม่รุนแรง และเชื่อว่าการเดินทางลงพื้นที่อีกครั้งของ นายวีระ เป็นเพราะไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะ นายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี ที่ไม่เคยลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านตามแนวชายแดน ที่สำคัญชาวบ้านก็รอคอยการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และอยากให้เห็นความสำคัญเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ต้องอยู่กับปัญหาค่อนข้างละเอียดอ่อน
ส่วนชาวบ้านอีกราย บอกว่าการรวมตัวของมวลชนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการทวงดินแดนที่เป็นอธิปไตยไทยในพื้นที่บ้านหนองจาน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงเลยมานานและไม่เคยได้รับการแก้ไข ขณะที่ทหารก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง แต่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านกลับรู้สึกว่า รัฐบาล ทำงานล่าช้าและปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ จนทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจเพราอยากได้ดินแดนของเรากลับคืน เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
" ในวันพรุ่งนี้เรามาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ส่วนเหตุการณ์จะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับหน้างาน เพราะในความเป็นจริงแล้วชายแดนบ้านหนองจาน ไม่ได้สงบเหมือนกับที่รัฐบาลเดินทางไปเซ็นสัญญาสันติภาพในห้องแอร์กับทางเขมร และในวันนี้ก็ยังพบว่ามีมวลชนชาวเขมร เฝ้าสังเกตุการณ์ฝ่ายไทยอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน อีกทั้งเท่าที่รู้ในวันพรุ่งนี้จะมีชาวบ้านเข้ามาร่วมกันชุมนุมเยอะมาก เพราะเห็นใจทหารไทย ที่ต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่เพียงฝ่ายเดียว" ชาวบ้าน กล่าว