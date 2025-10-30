บุกจับเจ้าอาวาสวัดดังชัยนาท พร้อมพระลูกวัด 2 รูป มั่วสุมเสพยาบ้าในกุฏิ – ตรวจพบฉี่ม่วงสารภาพสิ้น

ชัยนาท – ตำรวจหางน้ำสาครบุกตรวจค้นวัดดอนแตง หลังสืบทราบพฤติกรรมพระมั่วสุมเสพยาบ้า พบหลักฐานคากุฏิทั้งเจ้าอาวาสและพระลูกวัด รวม 3 รูป ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด รับสารภาพสิ้น เสพยาจริงก่อนถูกจับ
วันนี้ ( 29 ต.ค.) ที่จังหวัดชัยนาท พ.ต.อ.ณัฐวัตร มีมุข ผกก.สภ.หางน้ำสาคร สั่งการให้ พ.ต.ท.อนุชา ทองสว่าง รอง ผกก.สส.สภ.หางน้ำสาคร, พ.ต.ท.สมพงษ์ ศรีคำ สว.สส.สภ.หางน้ำสาคร, ร.ต.ต.ทวีชัย แก่นนาคำ รอง สว.(ป.) สภ.หางน้ำสาคร และ จ.ส.ต.ภัทรเนติ์ อินมณี นำกำลังเข้าตรวจค้น วัดดอนแตง ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลังได้รับรายงานว่าเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
จากการตรวจค้นพบ ยาบ้า 9 เม็ด ภายในกุฏิของ พระครูพิพัฒน์ธรรมนันท์ อายุ 48 ปี เจ้าอาวาสวัด และพบยาบ้าอีก 23 เม็ด ในกุฏิของพระลูกวัด คือ พระเสรีย์ อายุ 44 ปี และ พระบัญชา อายุ 25 ปี
เจ้าหน้าที่นำทั้ง 3 รูป ไปตรวจปัสสาวะ พบมีสารเสพติดในร่างกายทั้งหมด และให้การรับสารภาพว่าเสพยาจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปทำการ ลาสิกขา (สึก) และส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.หางน้ำสาคร ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ต.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เปิดเผยหลังสอบสวนด้วยตนเองว่า จากการตรวจค้นพบว่า พระทั้งสามรูปเสพยาจริง โดยแยกกันเสพในกุฏิของตนเอง ยาเสพติดที่ใช้ได้มาจากบุคคลในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามผู้จำหน่ายรายดังกล่าว
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 โดยผิดกฎหมาย”