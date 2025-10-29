บุกรวบนักออกแบบเว็บพนันรายใหญ่กลางเมืองจันทบุรี เงินหมุนเวียนต่อปีหลายล้านบาท

จันทบุรี- ตำรวจจันทบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาลปราบเว็บพนันออนไลน์ บุกจับผู้ต้องหารับจ้างออกแบบและดูแลระบบเว็บพนันรายใหญ่ในหอพักกลางเมือง พฤติการณ์คุมหลังบ้านถึง 5 เว็บไซต์ เงินหมุนเวียนหลายล้านบาทต่อปี
วันนี้ ( 29 ต.ค.) พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สส.กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา รอง ผกก.สส.ฯ และ พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สว.กก.สส.ฯ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เข้าปิดล้อมตรวจค้นหอพักแห่งหนึ่งในเขต อ.เมืองจันทบุรี หลังสืบทราบว่ามีบุคคลต้องสงสัยใช้เป็นแหล่งปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
พบ นายสัน (ขอสงวนนามสกุล) อยู่ภายในห้องพักพร้อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบคดี
เบื้องต้น นายสัน ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจัดทำเว็บไซต์และทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบให้กับเว็บพนันออนไลน์ 5 เว็บไซต์ ประกอบด้วย
www.win168.fun
www.allnewluxxury.com
www.ultrafunspace.com,
www.redhatterna.com
และwww.lumos878.com
พร้อมบอกว่าตนเองมีหน้าที่แก้ไขระบบฝาก–ถอน เปลี่ยนภาพเว็บไซต์ ตอบแชทลูกค้า และควบคุมการทำงานของระบบหลังบ้าน โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 70,000 บาท ซึ่วจะแบ่งกับเพื่อนคนละ 35,000 บาท และยอมรับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์ในฝั่งประเทศกัมพูชา
และจากการตรวจสอบในเชิงลึก เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเว็บพนันทั้ง 5 แห่ง มีเงินหมุนเวียนรวมกันหลายล้านบาทต่อปี ถือเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติ
จึงแจ้งข้อกล่าวหา “จัดให้มีการเล่น หรือช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 และเตรียมขยายผลดำเนินคดีในส่วนความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ต่อไป
การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ตำรวจภูธรภาค 2 ที่จะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศให้การปราบเว็บพนันออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และสแกมเมอร์ (Scammer) เป็น “วาระแห่งชาติ”
พร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนทำงานเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน หรือรับจ้างเป็นแอดมิน/ไอทีหลังบ้าน เพราะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
และหากประชาชนพบเบาะแสเว็บพนันออนไลน์ หรือการหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) โทร. 1441