พ่อเมืองกาญจน์ แนะ ปชช.–นทท. แต่งกายเหมาะสมช่วงไว้อาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ช่วงวันฮาโลวีน–ลอยกระทง

กาญจนบุรี - พ่อเมืองกาญจน์นำทีมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม รับวันฮาโลวีน–ลอยกระทง แนะ ปชช.–นทท. แต่งกายเหมาะสมช่วงไว้อาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”
วันนี้( 29 ต.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน (31 ต.ค.) และวันลอยกระทง (5 พ.ย.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือแต่งกายให้เหมาะสมในช่วงไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีจัดขึ้นเมื่อเวลา 16.30 น. บริเวณถนนข้างศาลา 60 พรรษามหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ผบ.มทบ.17 พ.อ.คทาวุธ ชัยยัง รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ สภ.ในสังกัด 21 แห่ง เจ้าหน้าที่ ตชด.13 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ รวมกว่า 300 นาย ร่วมปล่อยแถวออกปฏิบัติการ
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการกำลังทุกฝ่าย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะช่วงวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ด้าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งกำชับจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ให้ตำรวจทั่วพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พสกนิกรทั่วประเทศอยู่ในระหว่างแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีจึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความอาลัย
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ยังกล่าวถึงมาตรการเพิ่มเติมว่า ตำรวจทั้ง 21 สถานีจะจัดกำลังสายตรวจออกตรวจตราอย่างเข้มข้น พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์
ขณะเดียวกัน จังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นหลังจากกรมทางหลวงประกาศเปิดทดลองใช้ มอเตอร์เวย์ M81 เส้นบางใหญ่–กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการจราจรและความปลอดภัยไว้ล่วงหน้าแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใต้โครงการ “กาญจนบุรีเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ระยะที่ 1 โดยนำระบบ AI มาช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามเหตุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนกาญจนบุรีในช่วงเทศกาลนี้