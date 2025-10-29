ชัยนาทจัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท มอบทุน “มูลนิธิคุณพุ่ม” หนุนเด็กออทิสติก–เด็กพิการ รวม 103 ทุน รวมมูลค่า 1.15 แสนบาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้( 29 ต.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ตามโครงการมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2568
ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ได้ทรงพระกรุณาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภททั่วประเทศ รวม 10,633 ทุน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับจังหวัดชัยนาท มีเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท โดยในวันนี้ มีผู้แทนเข้ารับมอบทุนจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ จำนวน 20 คน
ภายในพิธี นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้อ่านพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความตอนหนึ่งว่า
“ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ขอให้ท่านนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
บรรยากาศในพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความหวัง โดยมีผู้ปกครองและเด็กพิการจากหลายอำเภอในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมรับทุนและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้