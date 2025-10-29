ตลาดนัดบ่อไร่คึกคัก ชาวตราดแห่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสวันแรกหลังซบเซามานานจากมาตรการปิดด่าน

ตราด- ตลาดนัดบ่อไร่ คึกคักชาวตราดแห่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสวันแรกตั้งแต่เช้า กระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการถ้วนหน้าหลังซบเซามานานจากมาตรการปิดด่านการค้าชายแดน ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
วันนี้ (29 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการค้าขายบริเวณตลาดการค้าชายแดนของ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ที่แม้ในช่วงนี้จะไม่มีชาวเขมรเข้ามาค้าขายหรือจับจ่ายสินค้าตามมาตรการปิดด่านการค้าชายแดนของหน่วยงานความมั่นคง จนทำให้เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาซบเซาอย่างหนัก แต่การกลับมาของโครงการคนละครึ่งพลัส ทำให้พื้นที่ตลาดที่มียาวกว่า 1.5 กิโลเมตรและยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ตราด กลับมาคึกคักอีกครั้ง
โดยแม่ค้า-พ่อค้ากว่า 200 ร้านค้าได้พากันนำสินค้าออกมาตั้งจำหน่ายและยังพบว่ามีทั้งผู้ค้าที่เดินทางมาจาก จ.จันทบุรีและในเขตตัวเมืองตราด นำทั้งของสดและของทะเลรวมทั้งของใช้จิปาถะ และสินค้าในชุมชน รวมทั้งพืชผักสวนครัว มาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคัก
ทั้งนี้แม่ค้า-พ่อค้า ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เผยตรงกันว่าขายสินค้าในตลาดนัดบ่อไร่มานาน 10 ปีแล้ว วันนี้บรรยากาศได้กลับมาสดใสอีกครั้ง เช่นเดียวกับยอดขายที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะ ชาวบ่อไร่ ออกมาใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งจำนวนมาก
เช่นเดียวกับ พ่อค้าขายหมูปิ้ง ที่บอกว่าตนเองออกจากบ้านมาตั้งร้านตั้งแต่ตี 5 พบว่าผลตอบรับโครงการคนละครึ่งพลัสดีมาก ยอดขายกลับมาดี
ส่วนบรรยากาศในพื้นที่ อ.เมืองตราดมี พบว่าตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจำนวนมากเช่นกัน