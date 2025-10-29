สามล้อตีกันแย่งลูกหน้าด่านพรมแดนหนองคาย ตำรวจเร่งแก้ปัญหาจัดระเบียบใหม่

หนองคาย - สามล้อหน้าด่านพรมแดนหนองคายทำงามหน้า ก่อเหตุทุบตีกันหน้าด่านพรมแดนไทย-ลาวเหตุแย่งผู้โดยสาร ตำรวจระดมหน่วยงานเร่งแก้ไขจัดระเบียบใหม่หมด
จากกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์กลุ่มชายฉกรรจ์ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของกลุ่มผู้ก่อเหตุ ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นบรรดาคนขับรถสามล้อรับจ้างหน้าด่านพรมแดน สาเหตุจากการแย่งผู้โดยสาร
ความคืบหน้าในวันนี้ (29 ต.ค.) พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, นายสมจินต์ จิตรสมนึก ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรที่ 1, นายมะนูญ ชูตรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย, นายสามารถ ศรีนาดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสะพาน พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันและตรวจที่เกิดเหตุ ก็พบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นหน้าด่านพรมแดน ซึ่งจะมีคนขับสามล้อรับจ้างใช้เป็นจุดจอดรอรับส่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกที่ด่านพรมแดน มีการนำโต๊ะ เก้าอี้ มาวางเรียงรายไม่เป็นระเบียบ
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ผู้ให้บริการสามล้อรับจ้างนั้นเก็บให้เป็นระเบียบ พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจถึงแนวทางมาตรการที่ทางจังหวัดจะพิจารณาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด เบื้องต้นสำหรับคนขับสามล้อที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประวัติกับ สภ.เมืองหนองคาย ให้รีบไปดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อย หากไม่ลงทะเบียนจะไม่อนุญาตให้ขับรถรับส่งผู้โดยสาร
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะมีการจัดระเบียบใหม่ให้คนขับรถสามล้อรับจ้างออกไปจากพื้นที่ของด่านพรมแดน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่สำหรับศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่จะใช้คัดกรองบุคคล จะให้ขยับออกไป เพื่อดำเนินการ ตั้งกฎ กติกา มารยาทในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ต้องไม่มีอันธพาลมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศแก่สายตาชาวโลก โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงรูปแบบและมาตรการ
รวมถึงหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบในอนาคตหลังจากนี้ ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นหลังจากประชุมหารือระดับจังหวัดแล้ว หลังจากนี้แต่ละหน่วยงานจะเตรียมแผนดำเนินงานในส่วนรับผิดชอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป