เรือนจำอ่างทองจัดตัดผมฟรีถวายเป็นพระราชกุศล “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – เรือนจำอ่างทองจัดตัดผมฟรีถวายเป็นพระราชกุศล “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” แจกริบบิ้นดำให้ประชาชนร่วมอาลัยถึงสิ้นปี

วันนี้(29 ต.ค.) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม “ตัดผมฟรีถวายเป็นพระราชกุศล” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยจัดบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณ ร้านอาหารครัวก้ามปู ทางเข้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่างผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังชั้นดีที่ผ่านการฝึกอาชีพช่างตัดผมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ยังได้มีการแจก ริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการร้านอาหาร เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย

นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า “เรือนจำจังหวัดอ่างทองน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ไปจนถึงสิ้นปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยจะรำลึกถึงอยู่ในใจตราบนิรันดร์”

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการ พร้อมร่วมถวายความอาลัยต่อพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง










