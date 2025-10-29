อ่างทอง – เรือนจำอ่างทองจัดตัดผมฟรีถวายเป็นพระราชกุศล “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” แจกริบบิ้นดำให้ประชาชนร่วมอาลัยถึงสิ้นปี
วันนี้(29 ต.ค.) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม “ตัดผมฟรีถวายเป็นพระราชกุศล” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยจัดบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณ ร้านอาหารครัวก้ามปู ทางเข้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่างผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังชั้นดีที่ผ่านการฝึกอาชีพช่างตัดผมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ยังได้มีการแจก ริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการร้านอาหาร เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า “เรือนจำจังหวัดอ่างทองน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ไปจนถึงสิ้นปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยจะรำลึกถึงอยู่ในใจตราบนิรันดร์”
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการ พร้อมร่วมถวายความอาลัยต่อพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง