ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุง “ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง” มูลค่า 15 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม – ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุง “ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)” ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วงเงินรวม 15 ล้านบาท ตั้งเป้าให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัด และเป็นอีกจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองแม่กลอง

นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม นางนิลุบล เดชเกตุ ปลัด อบจ.สมุทรสงคราม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ตามแผนพัฒนาจังหวัด ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สำหรับโครงการปรับปรุงครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวมงบประมาณ 15 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ใช้งบประมาณ 11 ล้านบาท เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน
โครงการปรับปรุงสะพานคนเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนภายในสวนสาธารณะฯ ความยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร ใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท เริ่มดำเนินงานวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ใช้ระยะเวลา 150 วัน

นางนิลุบล เดชเกตุ ปลัด อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงบประมาณ และงบข้อบัญญัติงบประมาณของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่และเริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในปีงบประมาณ 2569

“หลังจากการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบเสร็จสิ้น ทาง อบจ. จะดำเนินการปรับปรุงระบบฉายดาวดิจิทัลภายในท้องฟ้าจำลอง และจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการซ่อมแซมท่าเทียบเรือซึ่งเริ่มผุกร่อนจากน้ำเค็ม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและปลูกป่าได้อย่างปลอดภัย” นางนิลุบล กล่าว

ด้านนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2548 บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ ด้วยงบประมาณ 27.5 ล้านบาท เดิมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยถือเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งที่ 2 ของประเทศไทยในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวถูกปิดร้างมานานจากหลายปัจจัย รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้อาคารทรุดโทรมและอุปกรณ์ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ กระทั่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง จังหวัดจึงเร่งดำเนินการตรวจติดตามความคืบหน้า เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้ง

“การปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ ไม่เพียงฟื้นฟูอาคารและระบบภายในเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างดอนหอยหลอดและชายทะเล ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และพักผ่อนไปพร้อมกัน” ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว

นายชยชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตจะพิจารณาพัฒนาเส้นทางเดินเลียบป่าชายเลนและท่าเทียบเรือเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งได้อย่างครบวงจร พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพื่อให้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสมุทรสงคราม” กลับมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวแม่กลอง และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเรียนรู้ของภาคกลางในอนาคต










