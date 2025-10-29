xs
ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกำลังหลายหน่วยตรวจยึดพื้นที่กว่า 100 ไร่ในเขตป่าเขาสมิงถูกบุกรุกปลูกสวนทุเรียน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด- กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผนึกกำลัง กรมป่าไม้และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายผลตรวจยึดพื้นที่กว่า 100 ไร่ในเขต "ป่าเขาสมิง" จ.ตราด  ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลังพบข้อมูลผู้ครอบครองซื้อต่อจากบริษัทเอกชนชื่อดังกว่า 10 ล้านบาท ใช้เครื่องจักรหนักปรับพื้นที่เตรียมปลูกทุเรียน 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจกองกำกับการ 2 บก.ปทส. ,เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด, ตำรวจร้อย ตชด.116 และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย



หลังได้รับการประสานงานจากกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากพบการปรับพื้นที่บนภูเขาเพื่อเตรียมปลูกทุเรียนและเจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ขึ้นไปบนยอดเขาในลักษณะขั้นบันได อีกทั้งยังมีการปักหลักหมายแนวปลูกต้นทุเรียน รวมทั้งการวางท่อระบบน้ำ อีกทั้งยังพบว่ามีการปลูกทุเรียนแล้วบางส่วน


โดยจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ม. 4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) และอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงไม่ปรากฏข้อมูลว่าได้รับการผ่อนผัน หรือได้รับจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

 


ซึ่งจากการตรวจวัดพื้นที่คำนวณเนื้อที่ได้ 100-3-04 ไร่ และจากข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ผู้ครอบครองได้ซื้อต่อมาจากบริษัทเอกชนผู้ผลิตยาและสมุนไพรชื่อดังแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2566 ต่อเนื่อง 2567 ในราคา 10,500,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมนำเรื่องราว เข้าแจ้งความกล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองบอน จ.ตราด

เพื่อให้ดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 26/4 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี และต้องด้วยบทสันนิษฐานตามมาตรา 55 หลังจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)จะได้พิจารณาการรับเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายต่อไป








