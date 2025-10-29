ตร.รวบถึงหน้าแบงก์กลางห้างดังพิษณุโลก!ม้าแก๊งคอลฯเบิกเงินสดกว่า 3 ล้าน ยึด-ส่งคืนสาวเชียงรายแล้ว 1.9 ล้าน

พิษณุโลก – ตำรวจตามจับเครือข่ายแก๊งคอลฯถึงหน้าธนาคารบนห้างดังพิษณุโลกเมืองสองแคว..หลังแบงก์แจ้งคนเบิกเงินสดเป็นพิรุธหลายรอบ รวมกว่า 3 ล้าน เค้นสอบกลับแจงแหล่งที่มาไม่ได้ ก่อนรวบตัวได้ทั้งทีม 4 คน ยึดเงินคืนสาวเชียงรายถูกหวยที่ 1 โดนลวงโอนเงินตรวจสอบ 1.9 ล้านบาท เหลืออีก 1.2 ล้านรอหาตัวผู้เสียหาย
วันนี้ (29 ต.ค.68) พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับ สภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมตำรวจชุดจับกุม แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดเงินสด 3,100,000 บาท พร้อมผู้ต้องหา 4 คนซึ่งถอนเงินสดจากธนาคาร และวันนี้ยังมอบเงิน 1,900,000 บาท คืนผู้เสียหายรายแรก ที่ถูกแก๊งคอลฯกลุ่มนี้หลอก
ทั้งนี้เหตุเกิดเมื่อ 31 กรกฎาคม 2568 ตำรวจสืบสวนภาค 6 รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้าถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ ภายในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พิษณุโลก หลายรายการน่าสงสัย จึงเข้าตรวจสอบและพบกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน 4 คน (ไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างขยายผล) อยู่บริเวณศูนย์อาหาร พร้อมเงินสดกว่า 3.1 ล้านบาท
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีการถอนเงินสด 3 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 2,990,000 บาท เชื่อมโยงบัญชีของผู้เสียหาย 3 ราย ขณะที่บันทึกในแอปฯ Telegram โทรศัพท์ของผู้ต้องหา พบการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังบัญชี ธ.ออมสิน ชื่อ น.ส.พรหมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน 1,900,000 บาท ภายใต้โครงการหลอกลวง “Money Cash Back”
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินสดได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งยึดอายัด 3,100,000 บาทเป็นของกลางทันที พร้อมโทรศัพท์มือถือ iPhone รถยนต์เบนซ์สีดำอีก 1 คัน
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เปิดเผยผลการสืบสวนพบว่าคนร้ายแบ่งหน้าที่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชีม้า ทำหน้าที่เปิดบัญชี และ ถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีผู้ต้องหาได้แล้วรวม 7 ราย และอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก ขณะที่ น.ส.พรหมพร ผู้เสียหายชาว จ.เชียงราย พร้อมครอบครัว ก็ได้เดินทางมารับเงินคืนจำนวน 1,900,000 บาทด้วยตนเอง ที่ สภ.เมืองพิษณุโลก ที่เหลืออีก 1.2 ล้าน ต้องตรวจสอบเส้นเงินหาตัวผู้เสียหายต่อไป
“ตำรวจจริงๆ ไม่มีนโยบาย ขอเรียกตรวจสอบเงิน หรือ ให้โอนเงินไปตรวจสอบ หากเจอโทรศัพท์ลักษณะนี้เข้ามา ขอให้ประชาชน ตั้งข้อสังเกตว่า ถูกแก๊งคอลฯ หลอก เพราะเงินที่โอนไป ไม่สามารถตรวจสอบได้”
น.ส.พรหมพร ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนทำอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ จ.เชียงราย เมื่อเมษายน 2568 ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ได้รับเงินประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งได้แบ่งเงินให้พ่อแม่และพี่สาว รวม 4 ล้านบาท ส่วนตัวเองเหลืออยู่ประมาณเกือบ 2 ล้านบาท กระทั่ง 30 ก.ค. 68 รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวว่าเป็นพนักงานธนาคาร บอกว่าบัญชีของตนผิดปกติมีคนนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย แนะนำให้แจ้งความ
จากนั้น แก๊งคอลเซนเตอร์ได้โอนสายให้ตำรวจปลอมทำเรื่องรับแจ้งความ ก่อนตกหลุมพรางโอนเงินไปทำการตรวจสอบ จนกระทั่งได้โอนเงินทั้งหมดที่มีจำนวน 1.9 ล้านบาทให้ไป โดยตำรวจปลอมอ้างว่า..ห้ามบอกใครแม้กระทั่งครอบครัว
กระทั่งได้มีโทรศัพท์จากธนาคาร(ของจริง) ที่ตนฝากเงินอยู่ โทรมาสอบถามว่ามีการโอนเงินออกไปจริงหรือไม่ ทำให้ตนรู้ว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้ว จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย และวันนี้ได้เดินทางมารับเงินคืน 1.9 ล้านบาทก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนด้วย