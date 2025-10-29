พาณิชย์อุบลฯ ลงตรวจร้านไม่ให้มีการจำหน่ายชุดดำไว้ทุกข์เกินราคา

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงตรวจเข้มราคาจำหน่ายเสื้อดำไว้ทุกข์ เข้มงวดให้แสดงราคาจำหน่ายให้เห็นชัดเจน และต้องขายสินค้าตรงกับราคาที่ติดป้ายไว้
นางอรนุช วรรณภิญโญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายชุดดำไว้ทุกข์ตามร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าชุดดำไว้ทุกข์ตามร้านค้าต่างๆ ยังมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งการตรวจพบว่าทุกร้านมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน และมีการกำหนดราคาขายตามคุณภาพของสินค้า ยังไม่พบมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น แสดงราคาจำหน่ายแล้วไปขายในอีกราคา
ขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามกักตุนสินค้า เพื่อทำให้สินค้าขาดตลาด พร้อมทั้งห้ามปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลสมควร หากจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร หรือกักตุนสินค้า ต้องระวางโทษตาม พ.ร.บ.ว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีไม่ปิดป้าย แสดงราคาจำหน่าย หรือแสดงสินค้าไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากผู้บริโภคพบเห็นการกระทำผิด หรือการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง