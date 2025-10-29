สาวเมี่ยนลำปางสุดซาบซึ้ง!พระกรุณา “พระพันปีหลวง”ส่งเสริมผ้าปักชนเผ่าจนเข้าชิงรางวัลระดับชาติพรุ่งนี้

ลำปาง - สาวเมี่ยนลำปาง หลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้ง-สุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงส่งเสริมงานปักผ้าชนเผ่า จนต่อยอดสร้างอาชีพอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดพัฒนาผลงานส่งประกวดรอชิงชนะเลิศระดับประเทศพรุ่งนี้(30 ต.ค.)
ร.ท.อุกฤติ แสนดี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่รอยต่อฯ ศูนย์ศสิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน ลำปาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดสอนให้ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 3 อำเภอคืออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ใน 6 กลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา จักสาน แกะสลัก ปักผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และ ปักผ้าชาวเขา
โดยในส่วนของศูนย์สาธิตฯ จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาธิตการทอผ้า ซึ่งสามารถต่อยอดอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อ 3 อำเภอ ที่เข้ามาเรียนรู้ แล้วกลับไปทำในหมู่บ้านของตนเองและนำผ้าเหล่านั่นมาส่งให้กับศูนย์ฯเพื่อนำส่งจายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว
และที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ รวมทั้ง มทบ.32 ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านบนดอยสูงเพื่อติดตามดูความคืบหน้าของวิวัฒนาการจอง การต่อยอดการทอผ้า-ปักผ้า พบว่าฝีมือของชาวบ้านดีขึ้นตามลำดับ เห็นได้จากล่าสุดตัวแทนกลุ่มชาวเขาเผ่าเมี่ยนได้ส่งผ้าปักมือเข้าประกวดในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ปี 2568 ขณะนี้ผลงาน 1ชิ้นผ่านระดับรองชนะเลิศ อีกหนึ่งชิ้นอยู่ระหว่างชิงชนะเลิศระดับประเทศ
นางสาว ศศิวิมล รัตนวิจิตรสกุล สมาชิกในโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ กลุ่มศิลปาชีพชนเผ่าเมี่ยนบ้านวังใหม่ ได้เปิดเผยว่า จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปซักซ้อมถวายรายงานเรื่องผ้าปักมือของชนเผ่า ซึ่งรอผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศในวันที่ 30 ต.ค.นี้ด้วย
ทั้งนี้ นางสาวศศิวิมล ได้เล่าว่า ชนเผ่าของตนปักผ้าสวมใส่เองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ลวดลายเป็นของตัวเองแต่ที่ผ่านมาการปักผ้าจะมีสีสันที่ฉูดฉาด เนื่องจากอยู่บนพื้นที่อากาศหนาวต้องใช้สีที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จเยี่ยมชาวบ้านในทุกพื้นที่พ่อแม่พี่น้องที่มีผ้าปักไว้ก็จะนำมาถวายให้กับพระองค์ท่าน
และทุกครั้งพระองค์ก็จะรับซื้อ ทุกครั้ง จนกระทั่งให้หน่วยงานตั้งศูนย์ฯ และให้รวบรวมผ้าที่ชาวบ้านปักมาส่งขาย เพื่อให้ขาวบ้านมีรายได้ ซึ่งแม้จะไม่มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักอยู่แล้วใช้เวลาว่างในการปักผ้าเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม แต่หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนรู้จึงได้ทราบว่าต้องมีการปรับเฉดสีผ้าตามที่คนทั่วไปนิยมสวมใส่ จึงได้ลองนำไปปรับใช้และปรับโทนสี
กระทั่งทางศูนย์ฯมีออเดอร์ให้ทำ และ ล่าสุดทางศูนย์ฯ เห็นผลงานที่ทำออกมา จึงเสนอให้เข้าประกวดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งเป็นการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568 ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และศิลปินหัตถกรรมทั่วไทย ร่วมสืบสานและต่อยอดงานผ้าไทยและงานหัตถกรรม ตามแนวพระดำริฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ด้วยการฟื้นคืนภูมิปัญญาพื้นถิ่น บูรณาการกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมสมัย
ทางกลุ่ม ได้ส่งผ้าปักมือเข้าประกวด 2 ผืน ผืนแรกขนาดหน้าแคบ ผ่านรอบรองชนะเลิศแล้ว ส่วนอีกหนึ่งผืน เป็นผ้าหน้ากว้างขนาด 1 x 2 เมตร ผ้าของตนเองเป็น 1 ใน 4 ผลงาน ที่รอการตัดสินรางวัลชนะเลิศในประเภทผ้าปักมือ ในวันที่30 ต.ค.นี้ ซึ่งรู้สึกดีใจมากเพราะเป็นการส่งเข้าประกวดครั้งแรก
นางสาวศศิวิมล กล่าวอีกว่า ในฐานะประชาชนคนไทยและชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงเมตตากับชาวบ้านทุกคน พระองค์ทรงเห็นใจ ชาวบ้านอย่างเรา ทรงช่วยเหลือมาตลอด ไม่ว่าชนชาติไหน ท่านก็รักเหมือนลูกเหมือนหลาน..ท่านจะอยู่ในใจตลอดไป