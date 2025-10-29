ทั้งคึกคักและครึกครื้น!ชาวบ้านแห่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกแน่นร้านค้าชุมชนแต่เช้า

อุทัยธานี – ชูมือถือสแกนจ่ายกันคึกคักและครึกครื้นทุกพื้นที่..ชาวบ้านยิ้มหน้าบานแห่ใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก อย่างร้านค้าชุมชนพื้นที่หนองฉาง เมืองอุทัยฯ แน่นแต่เช้า เจ้าของร้านวัย 60 กว่า ต้องเพิ่มคนช่วยแพค-ยกของให้ลูกค้ามือเป็นเป็นระวิง หลังสต็อกของ/วางระบบรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งคนซื้อคนขายยกนิ้วช่วยได้จริง-อยากให้มีต่อเนื่อง
วันนี้(29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์ โครงการคนละครึ่งพลัส วันแรกของชาวอุทัยธานี ตามร้านค้าชุมชนเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า อย่างร้านค้าโชห่วย ปิยะวัฒน์ มินิมาร์ท หมู่ 6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง หนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯรอบนี้ มีผู้คนในท้องถิ่นจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ใช้สิทธิ์-สแกนจ่ายกันอย่างคึกคักและครึกครื้น
ร้านค้าจัดเตรียมระบบรับชำระเงินและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ใช้งานครั้งแรก เพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว สินค้าที่ได้รับความนิยมในการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นของกิน ของใช้ และข้าวสาร โดยชาวบ้านต่างยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพและถือถุงสินค้ากลับบ้านกันถ้วนหน้า
นางสุมาลี ชัยมงคล อายุ 64 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ตนมาใช้สิทธิ์ในโครงการ โดยซื้อข้าวสารน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 260 บาท แต่จ่ายจริงเพียง 130 บาทเท่านั้น ถือเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก อยากขอบคุณรัฐบาลที่นำโครงการนี้กลับมาอีกครั้ง และหากเป็นไปได้อยากให้เพิ่มวงเงินมากขึ้น
ขณะที่ นางจงกล นิ่มพระยา อายุ 61 ปี เจ้าของร้านปิยะวัฒน์ มินิมาร์ท ต.หนองยาง อ.หนองฉาง บอกว่า ตั้งแต่เช้ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทางร้านได้เตรียมความพร้อมทั้งระบบรับสแกนจ่ายและเพิ่มพนักงานช่วยบริการในช่วงที่ลูกค้าแน่น เพื่อความรวดเร็ว โครงการนี้ดีมาก ช่วยกระตุ้นยอดขายและเศรษฐกิจในชุมชนได้จริง อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมสร้างการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ