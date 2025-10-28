รองผู้ว่าฯ ราชบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อน “ฮาโลวีน–ลอยกระทง”

ราชบุรี - รองผู้ว่าฯ ราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครกว่า 300 นาย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลฮาโลวีนและลอยกระทง ย้ำเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ท่องเที่ยว สถานบริการ และริมแม่น้ำ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างปลอดภัย
วันนี้( 27 ต.ค.) นายคมกฤิช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันฮาโลวีนและวันลอยกระทง โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 300 นาย ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
ก่อนเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมได้ ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 93 วินาที บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายคมกฤิช กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองสงบและปลอดภัย การระดมกวาดล้างในครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวัน ฮาโลวีนและวันลอยกระทง ซึ่งมักพบเหตุทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ
รองผู้ว่าฯ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา สถานบริการ สถานบันเทิง และแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำ รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำและการจราจร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและอบอุ่นใจ
ด้าน พ.ต.อ.สยาม อินทร์สุวรรณโน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568 รวม 7 วัน โดยบูรณาการกำลังจากทุกหน่วย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในทุกรูปแบบ
นายคมกฤิช กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือของทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับจังหวัดราชบุรี และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็น ‘หูเป็นตา’ แจ้งเบาะแสหากพบเหตุผิดปกติ เพื่อให้ราชบุรียังคงเป็นเมืองปลอดภัย น่าเที่ยว และน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
ภายหลังพิธี รองผู้ว่าฯ ได้ปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอออกปฏิบัติการลงพื้นที่ทันที เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญที่กำลังจะมาถึง