ผช.ผบ.ตร.ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม “ฮาโลวีน–ลอยกระทง” เน้นจิตสำนึกตำรวจดูแลประชาชนช่วงพิธีสำคัญของชาติ

นครปฐม - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วภาค 7 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทง พร้อมกำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและระมัดระวังช่วงเวลาที่คนไทยอยู่ในภาวะอ่อนไหวจากพระราชพิธีสำคัญของชาติ
วันนี้( 28 ต.ค.) ที่บริเวณลานฝึกวงศ์สมบูรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568
โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร, พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล, พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, พ.อ.ภูมิพศุตม์ เตี๊ยะเพชรดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม, ป้องกันจังหวัดนครปฐม, นายกองโท ดร.อภิชา ไชยพรชลิดา นายอำเภอเมืองนครปฐม รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ กล่าวว่า การระดมกวาดล้างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสำคัญที่ประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งเทศกาลฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทง ซึ่งมักมีการจัดงานรื่นเริงและกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะหลายแห่งทั่วประเทศ
โดยในห้วงเวลานี้ ยังอยู่ในช่วงของพระราชพิธีสำคัญที่คนไทยอยู่ในความโศกอาลัย ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาอ่อนไหวของสังคม ตำรวจจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และอดทนต่อทุกสถานการณ์ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน
“อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดมั่นในหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความอดทน อดกลั้น และใช้สติให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมยังอยู่ในภาวะอ่อนไหว เพื่อให้ทุกพื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อย และประชาชนรู้สึกปลอดภัย” พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวย้ำ