ชลบุรี –หนุ่มลาวร้องทุกข์ พาลูกชายวัย 3 ขวบรักษาอาการไข้-ชักเกร็งในคลินิกย่านบ่อวิน จ.ชลบุรี กลับเจอวิธีรักษาทั้งฉีดยา-ราดน้ำร้อนจนเจ็บปางตายต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ชี้มีแผลพุพองจากความร้อน ค่าไตผิดปกติ แจ้งตำรวจตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เมื่อเวลา 14.17 น. วันนี้ ( 28 ต.ค.) นายพุดสะไม สุวันนะจัก อายุ 29 ปี สัญชาติลาว ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ เหมือนพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับ
โดยบอกว่าเมื่อเวลาท12.00 น.วันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนเองได้พาบุตรชายอายุ 3 ปี ไปตรวจรักษาอาการไข้ที่คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม. 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา โดยมีหญิงไม่ทราบชื่อทำการซักประวัติคนไข้ก่อนพาไปพบชายคนที่อ้างเป็นแพทย์ ซึ่งได้แจ้งฉีดยาให้ลูกชายจำนวน 1 เข็มและในนอนรอดูอาการเป็นเวลา10 นาที
แต่ไม่นานลูกชายได้เกิดอาการช็อก เหงื่อแตก และหายใจติดขัด ชายที่อ้างเป็นแพทย์ จึงสั่งให้หญิงผู้ช่วยนำผ้ารองบนหน้าอกลูกชายและให้นำน้ำอุ่นเทลงบนผ้าแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงสั่งให้นำน้ำร้อนมาเทใส่บริเวณหน้าอกอีกครั้ง กระทั่งลูกชายมีอาการตื่นตัวแต่แพทย์ยังสั่งให้เทน้ำร้อนซ้ำอีกครั้ง จนตนเองและญาติต้องรีบปัดห้าม
" ตอนนั้นเด็กเริ่มฟื้นตัวและไม่ชักเกร็งแล้ว จากนั้นหญิงคนดังกล่าวได้นำยามาให้และบอกให้นำกลับบ้านไปทำแผลเองที่บ้าน แต่พอถึงกลางคืนเด็กมีอาการเจ็บปวด แสบร้อนบริเวณที่ถูกน้ำร้อนจนทนไม่ไหว ช่วงเช้าจึงได้กลับไปขอความช่วยเหลือจากทางคลินิก เพื่อให้ทำแผลให้แต่อาการของน้องเริ่มไม่ค่อยดีจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล"
นายพุดสะไม ยังบอกอีกว่าแพทย์โรงพยาบาลแจ้งว่าได้ตรวจพบอาการแผลพุพองจากความร้อน และมีค่าไตผิดปกติ จึงต้องทำแผลและดูแลอย่างใกล้ชิด
ตนเองจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบว่า ชาย–หญิง ที่รักษาลูกของตนเองในคลินิกดังกล่า วมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ เพราะการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวทำให้ลูกชายของตนเองเจ็บปางตาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน ได้รับเรื่องไว้และรับปากว่าจะเร่งทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป