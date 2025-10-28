จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับกิจกรรมในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2568 เพื่อความเหมาะสม

ฉะเชิงเทรา- จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศงดจัดแข่งขันกินกุ้งในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2568 พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อความเหมะสม โดยได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลต่อเนื่อง 30 วัน และจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย "พระพันปีหลวง" อำนวยความสะดวกประชาชน
วันนี้ ( 28 พ.ย.) สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้แจ้งถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี 2568 จ.ฉะเชิงเทรา ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.– 9 พ.ย. 2568 ที่บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารและศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เหมาะสมและยังเป็นการถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
วัดโสธรวราราม จะกำหนดเวลาเปิด-ปิด พระอุโบสถระหว่างการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ในเวลา 07.00 น. - 21.00 น. ของทุกวันระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- 9 พ.ย.68 และจะปิดพระอุโบสถในวันที่ 5พ.ย.2568 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ในเวลา 01.00 น.
ส่วนในวันเสาร์ที่ 1 พ.ย.68 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำเดือน 12 จะมีพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของวัดประจำปี
และในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย.ที่จะมีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ จ.ฉะเชิงเทรา จะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.09 น. ซึ่งจะเป็นพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด พิธีบวงสรวงปู่ท้าวมหาพรหม บริเวณสี่แยกถนนมหาจักพรรดิ์ พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ .
พิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร ด้วยเครื่องบวงสรวงและไข่ไก่ต้มจำนวน 111,999 ฟอง และจะเริ่มพิธีเปิดงานและขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก 19 ขบวน
ส่วนในวันอังคารที่ 4 พ.ย.จะเริ่มพิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ บริเวณศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ (ท่าน้ำวัดโสธร) ล่องไปทาง อ.บางปะกง ในเวลา 07.09 น. และแวะจอดเทียบท่าต่างๆรวม 12 ท่าน้ำโดยจะสืฝิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดทองนพคุณ ในเวลา 16.45 น.
และจะงดกิจกรรมการแข่งขันกินกุ้งแปดริ้ว ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 พ.ย.68
นอกจากนั้น จ.เชิงเทรา ยังได้เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน
และในช่วงของการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.– 9 พ.ย.2568 ยังได้ขยายเวลาให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยจนถึงเวลา 21.30 น.
ส่วนที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องรวม 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.-24 พ.ย.68 ในเวลา 16.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคราจารย์ ชั้น 2 ริมแม่น้ำบางปะกงในวัดโสธร