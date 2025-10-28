เพชรบุรีหารือโครงการมอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน–ปากท่อ เดินหน้าศึกษาแนวเส้นทางช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีร่วมกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา หารือแนวทางพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M82) สายบางขุนเทียน–ปากท่อ ช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ มุ่งเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันตก เสริมศักยภาพโลจิสติกส์และเศรษฐกิจภูมิภาค
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ห้องประชุมต้นตาล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ“การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน–ปากท่อ ช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ” ที่ห้องประชุมต้นตาล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
โดยมีผู้แทนจาก สำนักแผนงาน กรมทางหลวง และ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดต่อผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแนวเส้นทาง รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
โดยข้อมูลที่ได้จากการหารือจะนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน–ปากท่อ ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ที่จะเชื่อมโยงระบบคมนาคมจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภาคตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน โดยเฉพาะการเชื่อมต่อสู่เขตเศรษฐกิจชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญสู่ประเทศเมียนมา