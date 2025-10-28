เมืองพัทยา เตรียมดำเนินคดีนายทุนตั้งตู้คอนเทนเนอร์บนทางระบายน้ำสาธารณะ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา เตรียมดำเนินคดีนายทุนตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบ่งล็อกให้เช่าเชิงพาณิชย์บนทางระบายน้ำสาธารณะริมทางรถไฟขาเข้าสัตหีบ ช่วงเลยแยกซอยเขาตาโต พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ผังเมือง หาวิธีรื้อถอน
จากกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนายทุนยึดพื้นที่ทางระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนเลียบทางรถไฟใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยการนำตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 9 ตู้ตั้งเรียงรายแบ่งล็อคให้เช่า ซึ่งเป็นการหาประโยชน์เข้าตัวเองบนพื้นที่สาธารณะ และยังเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 28 ต.ค.) นายเอกชัย เชื้อวงค์ นายตรวจเขต สำนักกองช่าง มืองพัทยา พร้อมด้วย จ่าเอกสเวทย์ เพิ่มพูน นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ สำนักปลัดเมืองพัทยาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จบริเวณริมทางรถไฟฝั่งขาเข้าสัตหีบ ช่วงเลยแยกซอยเขาตาโต มุ่งหน้าแยกซอยหนองกระบอก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านร้องเรียน
โดยพบว่ามีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางเรียงต่อกันหลายตู้ ลักษณะคล้ายร้านค้าชั่วคราวตั้งขวางแนวทางระบายน้ำสาธารณะ เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะ
นายเอกชัย เผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลที่จะสืบหาไปถึงเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว แต่ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย 100 % เนื่องจากเป็นการนำสิ่งของมาวางตั้งในที่สาธารณะ ซึ่งหลังจากนี้จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ผังเมือง ให้ร่วมกันหาวิธีการรื้อถอนออกจากพื้นที่
และยืนยันว่า เมืองพัทยา จะเร่งติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว