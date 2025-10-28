xs
“กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า” ยังคงสืบสานอาชีพพระราชทานของ สมเด็จพระพันปีหลวง มานานกว่า 60 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ - “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า” ยังคงสืบสานอาชีพพระราชทานของ สมเด็จพระพันปีหลวง มานานกว่า 60 ปี ทรงส่งครูมาฝึกอาชีพให้ชาวบ้านจนชำนาญ อีกทั้งในระยะแรกยังส่งรถยนต์หลวงนำผ้าทอสำเร็จแล้วไปส่งจำหน่าย และขนส่งวัตถุดิบมาให้ จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ ( 28 ต.ค.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวณัฐวรรณ มิตรดี เลขานุการ และ ดร.จิต-สิริกร หน่อทิม นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทยเขาเต่า แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า สืบสานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และชมกระบวนการทอผ้าฝ้ายฝีมือชาวบ้าน ลวดลายเอกลักษณ์ ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางณัฐากาญจณ์ เอี่ยมสำอางค์(ป้าแส) น.ส.ธัญรดา พลายชมภู ผจก.ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับ“ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า บ้านเขาเต่า” เดิมใช้ชื่อศูนย์อบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก เพราะช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรงนั้น ชาวประมงในหมู่บ้านที่มีอาชีพประมงเรือเล็กไม่สามารถออกหาปลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายเพื่อเป็นอาชีพเสริม จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาครูจากราชบุรีมาสอนทอผ้า ย้อมสี ออกแบบลายผ้า การตัดเย็บ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทอผ้าแลเครื่องใช้ต่างๆ อาศัยใต้ถุนศาลาวัดเขาเต่าในการฝึกทอ นับตั้งแต่ พ.ศ.2508 ลูกหลานชาวประมงบ้านเขาเต่าจึงได้เริ่มต้นอาชีพทอผ้า

ที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้แก่ราษฎรแห่งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทรงริเริ่มขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า พระราชทานรางวัลเหรียญทองคำให้แก่นักเรียนทอผ้าที่มีความขยัน จำนวน 13 ราย โดยหนึ่งในนักเรียนทอผ้าที่ได้รับเหรียญทองคำ ครั้งนั้นคือ ป้าแส หรือ นางณัฐากาญจน์ เอี่ยมสำอางค์ ปัจจุบัน อายุ 76 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า เสาหลักสำคัญที่ยังสืบสานอาชีพพระราชทานมานานกว่า 60 ปี และส่งต่ออาชีพให้รุ่นลูก รุ่นหลานและคนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดมีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

ป้าแส ในวัย 76 ปี เล่าย้อนให้ฟังถึงเมื่อครั้งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า เมื่อปี 2509 ชาวบ้านต่างตื่นเต้นและประหม่าที่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน และสมเด็จพระราชินี อย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยครั้งนั้น สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงรับสั่งถามนักเรียนทอผ้าที่มารับรางวัลสั้นๆว่า “เป็นไงคะ สบายดีไหมคะ” ปรากฏว่าทั้ง 13 คน ไม่มีใครตอบกลับพระองค์ท่านสักคน เพราะต่างตื่นเต้น ประหม่าจนพูดไม่ออก และด้วยความเป็นชาวบ้าน พูดราชาศัพท์ไม่เป็น กลัววจะพูดผิดพูดถูก จึงได้แต่ยิ้มกันอย่างเดียว นับเป็นความทรงจำที่ยังจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ และยังเก็บเหรีญทองคำ “คนขยัน” ไว้เป็นอย่างดี ไม่ค่อยได้นำออกมาให้ใครดู เพราะถือเป็นของสำคัญที่สุดของชีวิต

“สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านเขาเต่าอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงรับสั่งให้จัดหาครูและอุปกรณ์การฝึกอบรมมาจากจังหวัดราชบุรี มาสอนการทอผ้า ย้อมสี การออกแบบลายผ้า การตัดเย็บ จากสตรีชาวบ้านครอบครัวประมง ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทอผ้ามาก่อน เริ่มจากศูนย์ ใช้เวลาอยู่เกือบปี ก็ฝึกฝนจนเก่ง และชำนาญ เริ่มจากทอผ้าขาวม้า จะเป็นผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าผืน ในระยะแรก พระองค์ท่านยังรับสั่งให้รถยนต์หลวงรับผ้าที่ชาวบ้านทอสำเร็จ นำไปส่งชายที่จังหวัดราชบุรี และขากลับยังให้ขนฝ้าย และวัตถุดิบการทอผ้ามาให้ชาวบ้านด้วย

จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า สามารถพัฒนาฝีมือทั้งการทอ การย้อมสี และการออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากแรกเริ่มที่กลุ่มสตรีทอฝ้าเป็นอาชีพเสริม ตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน

ป้าแส เล่าว่า ได้มีโอกาสถวายผ้าฝ้ายทอมือเขาเต่า ให้สมเด็จพระพันปีหลวงถึง 2 ครั้ง ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านหาที่สุดมิได้ รักพระองค์มาก รักโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับ รักแบบชื่นชมและบูชา ทั้งสองพระองค์ ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เป็นทั้งผู้ให้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านให้มา ทำให้ชาวเขาเต่าทุกคนได้มีอาชีพมีรายได้กินดีอยู่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ รู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น จึงสั่งลูกสั่งหลานให้ทำอาชีพนี้ต่อไป ถึงแม้พระองค์ท่านจะทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ขอให้ทำต่อไป










