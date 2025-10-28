เกิดเหตุคนร้ายขี่ จยย.บุกเดี่ยวชิงทอง 5 บาทห้างทองใจกลางเมืองระยอง ตร.เร่งไล่ล่า

ระยอง- เกิดเหตุคนร้ายขี่ จยย.บุกเดี่ยวชิงทอง 5 บาทจากห้างทองในชุมชนวัดโขดหิน กลางเมืองระยอง ตำรวจเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบภาพตากกล้องวงจรปิดก่อนไล่ล่าตามตัวดำเนินคดี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (28 ต.ค.)ได้เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวจี้ชิงสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทจาก 'ห้างทองซินหงีฟู 2' ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในร้านและบริเวณเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกุม
จากการสอบถาม "เฮียแก้ว" เจ้าของร้านฯ ทราบว่าคนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัดสูงประมาณ 165 เซนติเมตร อายุประมาณ 30 ปี ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้สวมแจ็กเกตสีดำ กางเกงขายาวสีดำ สวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 100 สีน้ำเงิน เข้ามาจอดรถหน้าร้าน
และทำทีเดินเข้ามาขอซื้อทองแท่ง แต่ทางร้านไม่มีคนร้ายจึงเปลี่ยนขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 เส้น และทำทีโทรศัพท์หาเมีย รวมทั้งขอถ่ายรูปสร้อยคอทองคำก่อนจะรวบสร้อยคอทองคำในถาดบนเคาน์เตอร์ วิ่งหนีออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในกาาก่อเหตุประมาณ 30 นาที
หลัวเกิดเหตุจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด ให้ตรวจสอบดังกล่าว