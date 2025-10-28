เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดใจหนุ่มพิมายโคราช หัวใจรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมฯ จวบจนปัจจุบัน รวมกว่า 1300 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพเก่าหาดูยาก เผยเตรียมจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้ชมช่วงงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 5-9 พ.ย.นี้
วันนี้( 28 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านขายรองเท้าทวีโชค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้พบกับ นายอรรถพล ศรีสันติธรณ์ (นิว)อายุ 41 ปี เจ้าของร้านและเป็นผู้สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไว้เป็นจำนวนมาก โดยนายอรรถพล ได้จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้บริเวณชั้น 2 ของร้านเพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้ชม
นายอรรถพล ศรีสันติธรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับการเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนเก็บสะสมมานานกว่า 26 ปีแล้ว โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีพระบรมฉายาลักษณ์ประมาณ 13,000 ภาพ โดยจะเก็บรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งจากในนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์และค้นหาตามทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ชื่นชอบหลายคนที่ส่งภาพมาให้และบางคนได้นำภาพมาให้ตนถึงบ้านก็มีภาพส่วนใหญ่ล้วนเป็นภาพเก่าหาดูยาก จึงรวบรวมพร้อมเก็บไว้เป็นอย่างดี บางส่วนใส่กรอบติดผนัง บางส่วนใส่อยู่ในอัลบั้ม
ส่วนภาพที่ประทับใจที่สุดคือภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแสดงความรักต่อพระสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และในช่วงวันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้มาติดต่อขอภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปจัดนิทรรศการ อยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสาตร์พิมาย ตนก็น้อมยินดี ถ้ามีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวต้องการเข้าเยี่ยมชมภาพฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็สามารถมาชมได้ที่ร้านขายรองเท้าทวีโชค อยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสาตร์พิมาย โดยเข้าชมฟรี หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ 083-4688881 อรรถพล ศรีสันติธรณ์(นิว)
ด้าน นางปราณี ศรีสันติธรณ์ อายุ 68 ปีแม่ของนายอรรถพล กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากที่ลูกชายมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยลูกชายได้เริ่มเก็บสะสมตั้งแต่สมัยที่เรียนชั้นมัธยมจนถึงปัจจุบัน