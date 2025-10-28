xs
xsm
sm
md
lg

เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดใจหนุ่มพิมายโคราช หัวใจรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมฯ จวบจนปัจจุบัน รวมกว่า 1300 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพเก่าหาดูยาก เผยเตรียมจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้ชมช่วงงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 5-9 พ.ย.นี้

วันนี้( 28 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านขายรองเท้าทวีโชค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้พบกับ นายอรรถพล ศรีสันติธรณ์ (นิว)อายุ 41 ปี เจ้าของร้านและเป็นผู้สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไว้เป็นจำนวนมาก โดยนายอรรถพล ได้จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้บริเวณชั้น 2 ของร้านเพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้ชม


นายอรรถพล ศรีสันติธรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับการเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนเก็บสะสมมานานกว่า 26 ปีแล้ว โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีพระบรมฉายาลักษณ์ประมาณ 13,000 ภาพ โดยจะเก็บรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งจากในนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์และค้นหาตามทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ชื่นชอบหลายคนที่ส่งภาพมาให้และบางคนได้นำภาพมาให้ตนถึงบ้านก็มีภาพส่วนใหญ่ล้วนเป็นภาพเก่าหาดูยาก จึงรวบรวมพร้อมเก็บไว้เป็นอย่างดี บางส่วนใส่กรอบติดผนัง บางส่วนใส่อยู่ในอัลบั้ม


ส่วนภาพที่ประทับใจที่สุดคือภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแสดงความรักต่อพระสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และในช่วงวันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้มาติดต่อขอภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปจัดนิทรรศการ อยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสาตร์พิมาย ตนก็น้อมยินดี ถ้ามีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวต้องการเข้าเยี่ยมชมภาพฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็สามารถมาชมได้ที่ร้านขายรองเท้าทวีโชค อยู่ด้านหน้า อุทยานประวัติศาสาตร์พิมาย โดยเข้าชมฟรี หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ 083-4688881 อรรถพล ศรีสันติธรณ์(นิว)


ด้าน นางปราณี ศรีสันติธรณ์ อายุ 68 ปีแม่ของนายอรรถพล กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากที่ลูกชายมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยลูกชายได้เริ่มเก็บสะสมตั้งแต่สมัยที่เรียนชั้นมัธยมจนถึงปัจจุบัน



















เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ
เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ
เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ
เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ
เปิดใจหนุ่มโคราช รักเทิดทูนสถาบันฯ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง มานาน 26 ปี กว่า 1300 ภาพ
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น