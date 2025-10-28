“ครัวลุงหล่อ” ตำนานความอร่อยกว่า 30 ปีริมเจ้าพระยา เมืองอ่างทอง

อ่างทอง - “ครัวลุงหล่อ” ตำนานความอร่อยกว่า 30 ปี ริมเจ้าพระยา สายปลาแม่น้ำห้ามพลาด! ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาส–ต้มยำปลาเทโพ–ปลากดทอดกระเทียม รสเข้มถึงเครื่อง
ผู้สื่อข่าวพาไปชิม “ครัวลุงหล่อ” ร้านอาหารขึ้นชื่อแห่งเมืองอ่างทอง ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง บรรยากาศร่มรื่นสบายตา ตัวร้านเป็นซุ้มไม้ 3 ซุ้ม ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ มองเห็นวิวสายน้ำไหลเอื่อย ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน
เมนูขึ้นชื่อของร้านมีหลายจาน โดยเฉพาะ “ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาส” รสชาติเข้มข้น หอมกลิ่นเครื่องแกงไทยแท้, “ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน” ที่กลิ่นหอมชวนหิว, “ต้มยำปลาเทโพสายบัว” รสจัดจ้านถึงใจ และ “สังกะวาสทอดน้ำปลา” กรอบนอกนุ่มใน รวมถึง “ปลากดคังทอดกระเทียม” ที่ทอดได้หอมกรอบกำลังดี
นางสาวป๊อบ อายุ 47 ปี หรือ “เจ๊ป๊อบ” เจ้าของร้าน กล่าวว่า ทุกเมนูของครัวลุงหล่อเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากปลาแม่น้ำเจ้าพระยาแท้ ๆ ที่รับมาจากชาวบ้านในพื้นที่แบบวันต่อวัน เพื่อให้ได้รสชาติสดและหอมมันของปลาแม่น้ำแท้ ๆ โดยเฉพาะปลาสังกะวาสและปลากดคัง ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหายากในปัจจุบัน
“ร้านครัวลุงหล่อเปิดมานานกว่า 30–40 ปีแล้วค่ะ สืบต่อจากรุ่นคุณลุงหล่อ ซึ่งเป็นคนอ่างทองแท้ ๆ ทุกเมนูทำด้วยใจ ใครที่เป็นสายปลาแม่น้ำต้องลองให้ได้สักครั้ง การันตีความอร่อยจากคนอ่างทองและลูกค้าประจำที่แวะเวียนกันไม่ขาดสาย” เจ๊ป๊อบกล่าว
สำหรับร้าน ครัวลุงหล่อ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00–18.00 น. ลูกค้าสามารถโทรสั่งหรือจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่ โทร. 065-142-8949 (เจ๊ป๊อบ) รับรองว่ารสชาติเด็ด สมคำร่ำลือแน่นอน