รพ.นภาลัย เปิด “แผนกแพทย์แผนจีน” เพิ่มทางเลือกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน

สมุทรสงคราม – รพ.นภาลัย เปิด “แผนกแพทย์แผนจีน” เพิ่มทางเลือกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่แพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แผนจีนครบวงจร และยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีทางเลือกมากขึ้น
วันนี้( 28 ต.ค.) นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย เป็นประธานพิธีเปิด “แผนกแพทย์แผนจีน” พร้อมประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนเจิมป้ายเปิดแผนกอย่างเป็นทางการ โดยมีนางนภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และแพทย์จีนชนัญชิดา พันพัวธนกฤต ร่วมในพิธี ที่ตึกหลวงปู่หยอด โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นายแพทย์เดชา มีสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลนภาลัยให้ความสำคัญกับการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยดูแลผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย นอนไม่หลับ หรือมีโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยโรงพยาบาลได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 ของตึกหลวงปู่หยอด ให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แผนจีนครบวงจร เพิ่มเตียงให้บริการเป็น 16 เตียง เพื่อรองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีทางเลือกมากขึ้น
นางนภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การแพทย์แผนจีนมุ่งเน้นการบำบัดแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยโรคใช้หลักการ “ดู ฟัง ถาม แมะชีพจร” เพื่อหาสาเหตุแท้จริงของโรค ก่อนดำเนินการรักษาให้ตรงจุด ปัจจุบัน แผนกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการหลากหลาย อาทิ การฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา และการพอกสมุนไพรจีนเพื่อความงาม เช่น ฝังเข็มหน้าใส กัวซาหน้าใส และมาส์กสมุนไพรบำรุงผิวหน้า
แพทย์จีนชนัญชิดา พันพัวธนกฤต อธิบายว่า การฝังเข็มเป็นศาสตร์โบราณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยอมรับว่ามีประสิทธิผลในการรักษาโรค โดยใช้เข็มปลายมนปักตามจุดเส้นลมปราณ เพื่อกระตุ้นสมดุลพลังงานในร่างกาย ใช้เข็มปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น โรคที่สามารถรักษาได้ เช่น ออฟฟิศซินโดรม ไหล่ติด ปวดไมเกรน อัมพฤกษ์-อัมพาต รวมถึงโรคทางเดินอาหาร และปัญหาความงาม เช่น สิว ฝ้า และริ้วรอย
ส่วนบริการครอบแก้ว เป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และปรับสมดุลร่างกายโดยไม่ใช้สารเคมี แพทย์ยังให้คำแนะนำว่า ก่อนรับการฝังเข็มควรรับประทานอาหารก่อนอย่างน้อย 1–2 ชั่วโมง พักผ่อนเพียงพอ และแจ้งประวัติสุขภาพล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ หลังการฝังเข็มควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำทันทีและการออกกำลังกายหนักภายใน 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อครั้ง สำหรับการฝังเข็มทั่วไป ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า 300 บาท ฝังเข็มหน้าใส 300 บาท ครอบแก้ว 200 บาท และมาส์กสมุนไพรจีน 200–300 บาท โดยสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลนภาลัย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. และคลินิกนอกเวลาวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รับคิวสุดท้ายเวลา 17.00 น. ผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่แผนกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 3 ตึกหลวงปู่หยอด โทร. 034-761-476 ต่อ 2300