ขอนแก่นผ้าขาว-ดำขาดตลาด! แห่ซื้อประดับอาคารแสดงความอาลัยพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผ้าขาว-ดำ ขาดตลาดหนัก ประชาชนรวมถึงหน่วยงานรัฐ ต่างหาซื้อผ้าสีดำ ประดับตามบ้านและสถานที่ราชการ แสดงอาลัยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าของร้านรับ หาสินค้าให้ลูกค้าไม่ทัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ต่างหาซื้อผ้าสีดำมาประดับอาคารบ้านเรือน เพื่อแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ที่ร้านใจงาม ถ.หน้าเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนจำนวนมาก ต่างเดินทางมาเลือกซื้อผ้าประดับสีดำ เพื่อนำไปประดับตามสถานที่ราชการและตามบ้านเรือน ทำให้ผ้าสีดำขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
นายวีระศิริ สัจจเดว์ อายุ 65 ปี เจ้าของร้านใจงาม กล่าวว่าช่วงนี้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาคราชการ เข้ามาหาซื้อผ้าประดับเยอะมาก จนต้องบอกว่าไม่มีของจะขายให้ แล้วหมดทั้งร้าน ทั้งผ้าสีดำ ทั้งผ้าสีขาว สั่งที่กรุงเทพฯแล้ว ก็ยังไม่มีของมาให้ ร้านใหญ่ที่ส่วนกลางก็ขาดเช่นเดียวกัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมา
“ตอนนี้เครียด เพราะได้รับปากลูกค้าไว้ว่าจะหาผ้ามาให้ แต่สั่ง ทาง กทม. ก็ไม่ส่งมาตอนนี้เครียดทั้ง 2 ทางความดันขึ้นเลย ตอนนี้รับปากไว้หาของให้ไม่ได้ ร้านขายถูกที่สุด คนเลยนิยมมาหาของที่นี่ ส่วนราคาขาย 1 ม้วน 60 หลา ขายอยู่ 900-1,000 บาท ทั้งขาวและดำ ถึงลูกค้าจะต้องการเยอะแค่ไหน ก็ไม่มีของให้ลูกค้าตอนนี้ แต่สีอื่นไม่ขาด ขาดแค่ขาวกับดำเท่านั้น” นายวีระศิริ กล่าว