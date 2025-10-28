บ่นกันขรมทั้งลำปาง!พาณิชย์เอาหมูธงฟ้ามาตันเดียว แถมแจกคิวหมดก่อน คนต่างอำเภอซื้อไม่ทัน

ลำปาง – ชาวบ้านบ่นกันขรมทั้งจังหวัด..พาณิชย์ลำปางเอาหมูธงฟ้ามาจำหน่ายแค่ตันเดียว แถมแจกบัตรคิวเกลี้ยงก่อนเวลา คนต่างอำเภอเข้าไม่ถึงทั้งคิวทั้งหมู มาแล้วผิดหวังไปตามๆกัน
วันนี้(28 ต.ค.) ชาวลำปางจากอำเภอรอบนอก ต่างพากันเดินทางไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ลำปาง) ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กันตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อรอรับคิวใช้สิทธิ์ซื้อเนื้อหมู(ธงฟ้า)ราคาประหยัด เพื่อช่วยพยุงราคาหน้าฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และลดค่าครองชีพให้ประชาชน ตามนโยบายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ประกาศนำเนื้อหมูคุณภาพ มาจำหน่าย 2 กิโลกรัม ราคาเพียง 100 บาท ในวันนี้ (28 ตุลาคม 2568 ) เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) เพียงวันเดียว
แต่เนื่องจาก สนง.พาณิชย์ ได้ให้ผู้ประกอบการนำสุกรมาจำหน่ายรวม 1 ตัน และให้สิทธิ์แต่ละคนซื้อได้เพียง 2 กิโลกรัมเท่านั้น และได้จัดบัตรคิวไว้เพียง 500 คิว ขณะที่ชาวบ้านมารอคิวรับบัตรกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้บัตรคิวหมดเกลี้ยงก่อนเวลา หลายคนที่เดินทางมาต้องเสียเวลาและต้องเดินทางกลับด้วยความผิดหวัง
และทันทีเมื่อถึงเวลาจำหน่าย 10.00 น. คนที่ได้บัตรคิวต่างแห่เข้าซื้อเนื้อหมูจนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว ขณะที่คนอีกจำนวนมากที่เดินทางมา โดยไม่ทราบว่าต้องมารอรับบัตรคิวก่อน และไม่ทราบว่าเนื้อหมูหมดแล้วต่างผิดหวังไปตามๆกัน
ทั้งนี้ชาวบ้านสะท้อนว่าน่าจะนำหมู่มาจำหน่ายให้เพียงพอ และไม่ควรให้บัตรคิวก่อน เพราะคนที่อยู่บ้านใกล้ก็จะมาใช้สิทธิ์รับบัตรก่อน ส่วนคนที่เดินทางมาจากต่างอำเภอ และห่างไกลไม่ทราบเรื่องเมื่อมาถึงก็ผิดหวังกัน บัตรคิวก็หมดตั้งแต่ยังไม่เปิดจำหน่าย แต่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ