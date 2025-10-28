สลดรับเปิดเทอม! สองแถวรับส่ง นร.ชนประสานงาบัสรับส่งพนักงานใน จ.ระยอง ดับ1เจ็บเพียบ

ระยอง – สลดรับเปิดเทอม สองแถวรับ-ส่งนักเรียนชนประสานงาบัสรับส่งพนักงานโรงงานกลางถนนสาย 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง คนขับสองแถวดับคาที่ นักเรียน-พนักงานเจ็บ 28 คนมีสาหัส1 กู้ภัยฯเร่งนำส่งโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 28 ต.ค.)ได้เกิดเหตุสลดรับเปิดเทอมในพื้นที่ อ.บ้านค่าย.จ.ระยอง โดยเป็นเหตุรถสองแถวรับ-ส่งนักเรียนชนประสานงากับรถบัสรับส่งพนักงาน บนสาย 3143 พื้นที่ ม.5 ต.หนองละลอก จนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย สาหัส 1รายและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุ ร.ต.ท.ศตวรรษ ภูผารัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย ได้เร่งรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง และแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านค่าย
ในที่เกิดเหตุพบรถสองแถวรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนนิคมพิทยา สภาพด้านหน้าพังยับเยิน โดยมีคนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตคาพวงมาลัย ทราบชื่อภายหลังคือ นางวาสนา อายุ 60 ปี ส่วนเด็กนักเรียนชายหญิงที่โดยสารมาเต็มคันรถจำนวน 23 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและ
ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 1 คน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลระยอง
นอกจากนั้นในที่เกิดเหตุยังพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหายเช่นกัน ส่วนคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังพบว่าว่าผู้โดยสารภายในรถบัสได้บาดเจ็บ 5 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้วเช่นกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบัสรับส่งพนักงานได้วิ่งมาจาก อ.บ้านค่าย มุ่งหน้า อ.นิคมพัฒนา ส่วนรถสองแถวรับ-ส่งนักเรียนขับออกจากซอยโดยไม่ทันระวังจึงทำให้ชนประสานงากันอย่างจังและเป็นที่มาของเหตุสลดดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งคนขับรถบัส และยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงไส้เป็นหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อรดำเนินการตามกฎหมายต่อไป