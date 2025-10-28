ปชช.ร่วมจุดตะคันแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง แสงส่องระยิบทั่วงานลอยกระทงสุโขทัย

สุโขทัย - แสงส่องระยิบ..ผู้คนพร้อมใจแต่งกายโทนสีไว้ทุกข์ร่วมจุดตะคันแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง-พระแม่แห่งแผ่นดิน ทั่วงาน “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 68” ที่เริ่มคืนแรกแล้ว ยังคงไฮไลต์ดังเดิม แต่งดประกวดนางนพมาศ
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในค่ำคืนแรก (27 ต.ค.) มีประชาชนนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศ ย้อนอดีตอันรุ่งเรืองของกรุงสุโขทัยเมื่อกว่า 700 ปีก่อน รวมทั้งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยโทนสีไว้ทุกข์ และจุดตะคันแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัย แต่ยังคงกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงาน เช่น พิธีลอยพระประทีปพระราชทาน กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงแสงเสียง SUKHOTHAI Light & Sound การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น และการแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์
รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ ตลาดแลกเบี้ย จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน การแสดงมวยไทยคาดเชือก การแสดงกระบี่กระบอง ฯลฯ
และเพิ่มกิจกรรมสำคัญ จุดตะคันแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเวลา 21.21 น.ของทุกคืน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และภายในตลาดทั่วบริเวณงาน